Za 160 milijonov evrov: Joshua podrl Jaka Paula in mu zlomil čeljust

Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua je v Miamiju v težko pričakovanem kontroverznem boksarskem dvoboju, ki si ga je bilo možno ogledati na Netflixu, z nokavtom premagal Jaka Paula, spletno senzacijo, youtuberja, ki je postal boksar. Britanski boksar je bil v vseh pogledih boljši od boksarskega vajenca, ki ni imel možnosti.

Dvoboj v Kaseya Centru, v katerem sta si udeleženca tega obračuna razdelila denarni sklad v višini 184 milijonov dolarjev (161 milijonov evrov), je pripadel izkušenejšemu, 13 centimetrov višjemu in tudi 12 kilogramov težjemu britanskemu boksarskemu šampionu.

Joshua se je dvoboja lotil zelo resno ter v celoti izkoristil vse boksarsko znanje, izkušnje in moč proti spletni senzaciji, ki se je uvodoma še nekako uspešno izmikala udarcem. Dvoboja je bilo konec v šesti rundi, ko je Britanec Američanu prizadejal udarec, s katerim mu je zlomil čeljust in ga položil na tla.

Dvoboj ni ponudil boksarskih presežkov, včasih se je obračun sprevrgel v farso, ko se je Paul, ko so mu začele pohajati moči, večkrat opotekel in se je zapletal v nasprotnikove noge. V nekem trenutku se je zdelo, da celo sodnik Christopher Young izgublja potrpljenje in je v četrti rundi borca opozoril: »Navijači niso plačali, da bi gledali to 'sranje'.«

»Končni cilj je bil dobiti Jaka Paula, ga potisniti na tla in ga poškodovat«

Paulu so iz udarca v udarec pohajale moči, kar pa je bil tudi načrt 198 cm visokega britanskega borca proti 185 cm visokem Paulu. Udarci Joshue so postajali vse natančnejši, v peti rundi je dvakrat podrl Američana, v šesti pa je povsem onemogočil tekmeca. Šestintridesetletni Joshua je 28-letnika potisnil v kot in mu z desnim udarcem v brado zadal usodni udarec.

»To ni bil moj najboljši nastop,« je po obračunu priznal Joshua. »Toda končni cilj je bil dobiti Jaka Paula, ga potisniti na tla in ga poškodovati. To sem si zadal za cilj in to sem imel ves čas v mislih. Trajalo je nekoliko dlje, kot sem pričakoval, a desnica je končno našla svoj cilj.«

Joshua je vseeno pohvalil Paula, ker je zdržal toliko rund. »Rad bi mu dal pohvalo, vedno znova se je dvignil,« je dejal. »Vem, da mu je bilo težko, a je vztrajno iskal pot. To lahko naredi le pravi moški.«

Paul je medtem po dvoboju spregovoril okrvavljen, a ne moralno zlomljen. Dejal je, da verjame, da mu je Joshua zlomil čeljust, vendar pa je bil vseeno zadovoljen s svojim nastopom.

»Bilo je zabavno. Dal sem vse od sebe,« je dejal Paul. »Imel sem se odlično. Mislim, da sem si mimogrede zlomil čeljust. Ampak Anthony je eden najboljših, ki jim je to kdaj uspelo, zato se bom vrnil in osvojil svetovni naslov.«

Prizorišče dvoboja je bil nabit poln Kaseya Center v Miamiju. FOTO: Giorgio Viera/Afp

Paul se je lani boril z "boksarskim dedkom", 58-letnim Mikom Tysonom, v zelo zasmehovanem dvoboju, predvajanem prav tako na Netflixu. Tokrat si je izbral mlajšega in bolj uničujočega nasprotnika, poznavalci boksa so se upravičeno bali, da bi lahko Britanec že v prvi ali drugi rundi ubil Američana. Te napovedi se niso uresničile, Paul je bil vseeno dovolj poskočen, da se je v uvodnih rundah še nekako lahko izmaknil udarcem olimpijskega prvaka iz leta 2012.

Kakovost pa je bila povsem na strani Joshue, ki se je boril prvič po 15 mesecih in se je kljub izkušnjam moral vseeno kar potruditi, da je obvladal boksarsko precej omejenega, a vztrajnega tekmeca. Zadal je 48 od 146 udarcev v primerjavi s Paulovimi skromnimi 16 zadanimi udarci.

Joshuo kmalu čaka nov dvoboj, blizu naj bi bil dogovoru s Tysonom Furyjem za spopad v Rijadu v Savdski Arabiji leta 2026.