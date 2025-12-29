Dva mrtva, Anthony Joshua je imel srečo v nesreči

Nekdanji svetovni prvak v težki boksarski kategoriji Anthony Joshua se je poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi, sta za francosko tiskovno agencijo AFP povedala njegov promotor in nigerijski policijski vir. Ta navaja, da so bile poškodbe boksarja lažje.

»Vozilo, v katerem je bil Anthony Joshua, športni terenec znamke Lexus, je bilo udeleženo v nesreči v okoliščinah, ki jih trenutno preiskujejo. Sedel je na zadnjem sedežu vozila, utrpel je lažje poškodbe in je deležen zdravniške oskrbe,« je v izjavi dejal tiskovni predstavnik policije zvezne države Ogun Oluseyi Babaseyi.

Na spletu so krožile slike, na katerih je bil Joshua, britanski državljan nigerijskega porekla, brez majice, obkrožen s predmeti, ki so bili videti kot razbitine okenskega stekla na sedežih okoli njega. Njegov promotor Eddie Hearn je za Daily Mail povedal, da je bil na družinskih počitnicah in da se je zbudil ob novici o tem incidentu.

»Poskušamo stopiti v stik z Anthonyjem in medtem ne želimo ugibati o tem, kako je, a na srečo se zdi, da je v redu, glede na to, kar sem videl na slikah,« je dejal.

Časopis Punch je poročal, da se je nesreča zgodila na avtocesti Lagos-Ibadan, ko je avtomobil, v katerem se je peljal, trčil v tovornjak. Policijski vir je za AFP potrdil, da je bil Joshua vpleten v nesrečo.

Priča nesreče je povedala, da je Joshua potoval v konvoju dveh vozil in da je sedel za svojim voznikom. »Sopotnik poleg voznika in oseba poleg Joshue sta umrla na kraju samem,« je za Punch news povedal Adeniyi Orojo.

V začetku tega meseca je Joshua v dvoboju, ki ga je podpiral Netflix, v Miamiju nokavtiral youtuberja, ki je postal boksar, Jaka Paula.

Naslednje leto se bo nekdanji olimpijski prvak Joshua pomeril s svojim rojakom in nekdanjim svetovnim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuov zadnji dvoboj pred dvobojem s Paulom je bil septembra lani, ko je v peti rundi izgubil proti rojaku Danielu Duboisu.