  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Dva mrtva, Anthony Joshua je imel srečo v nesreči

    Boksarski zvezdnik Anthony Joshua se je poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi. Poškodbe nekdanjega svetovnega prvaka naj bi bile lažje.
    Anthony Joshua je imel prometno nesrečo, v kateri se ni huje poškodoval. FOTO: Daniel Leal/AFP
    Galerija
    Anthony Joshua je imel prometno nesrečo, v kateri se ni huje poškodoval. FOTO: Daniel Leal/AFP
    P. Z., STA
    29. 12. 2025 | 16:39
    29. 12. 2025 | 16:57
    2:39
    A+A-

    Nekdanji svetovni prvak v težki boksarski kategoriji Anthony Joshua se je poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi, sta za francosko tiskovno agencijo AFP povedala njegov promotor in nigerijski policijski vir. Ta navaja, da so bile poškodbe boksarja lažje.

    image_alt
    Za 160 milijonov evrov: Joshua podrl Jaka Paula in mu zlomil čeljust

    »Vozilo, v katerem je bil Anthony Joshua, športni terenec znamke Lexus, je bilo udeleženo v nesreči v okoliščinah, ki jih trenutno preiskujejo. Sedel je na zadnjem sedežu vozila, utrpel je lažje poškodbe in je deležen zdravniške oskrbe,« je v izjavi dejal tiskovni predstavnik policije zvezne države Ogun Oluseyi Babaseyi.

    Na spletu so krožile slike, na katerih je bil Joshua, britanski državljan nigerijskega porekla, brez majice, obkrožen s predmeti, ki so bili videti kot razbitine okenskega stekla na sedežih okoli njega. Njegov promotor Eddie Hearn je za Daily Mail povedal, da je bil na družinskih počitnicah in da se je zbudil ob novici o tem incidentu.

    »Poskušamo stopiti v stik z Anthonyjem in medtem ne želimo ugibati o tem, kako je, a na srečo se zdi, da je v redu, glede na to, kar sem videl na slikah,« je dejal.

    Časopis Punch je poročal, da se je nesreča zgodila na avtocesti Lagos-Ibadan, ko je avtomobil, v katerem se je peljal, trčil v tovornjak. Policijski vir je za AFP potrdil, da je bil Joshua vpleten v nesrečo.

    Priča nesreče je povedala, da je Joshua potoval v konvoju dveh vozil in da je sedel za svojim voznikom. »Sopotnik poleg voznika in oseba poleg Joshue sta umrla na kraju samem,« je za Punch news povedal Adeniyi Orojo.

    V začetku tega meseca je Joshua v dvoboju, ki ga je podpiral Netflix, v Miamiju nokavtiral youtuberja, ki je postal boksar, Jaka Paula.

    Naslednje leto se bo nekdanji olimpijski prvak Joshua pomeril s svojim rojakom in nekdanjim svetovnim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuov zadnji dvoboj pred dvobojem s Paulom je bil septembra lani, ko je v peti rundi izgubil proti rojaku Danielu Duboisu.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Youtube senzacija

    Za 160 milijonov evrov: Joshua podrl Jaka Paula in mu zlomil čeljust

    Joshua je zadel 48 od 146 udarcev v primerjavi s Paulovimi skromnimi 16 zadanimi udarci.
    20. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Anthony Joshua proti Jaku Paulu: Kot da bi leva spustil v ring z domačo mačko

    Nekdanji britanski svetovni prvak težke kategorije brez milosti: Zmaličil bom Jakov obraz! Paul optimističen: To bo večer poslednje sodbe.
    Miha Šimnovec 19. 11. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Zgodba o Danielu Duboisu

    Dokler ni opravil vaj, ni dobil hrane in vode, navdih črpa iz Železnega Mika

    Novi britanski boksarski zvezdnik Daniel Dubois šokiral slovitega rojaka Anthonyja Joshuo. Že pri 20 letih je bil milijonar. Občuduje legendarnega Mika Tysona.
    Miha Šimnovec 24. 9. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boksarski spektakel

    Senzacija na Wembleyju: Dubois uničil Joshuo (VIDEO)

    V razburljivem obračunu vrhunskih britanskih težkokategornikov je zmago slavil mlajši in tako ubranil naslov svetovnega prvaka združenja IBF.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2024 | 01:39
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boksarski spektakel

    Britanski superzvezdnik je šel skozi boleče obdobje, nov rekord na Wembleyju

    Anthony Joshua bo po treh letih spet boksal za naslov svetovnega prvaka. Na londonskem štadionu bo jutri izzval rojaka Daniela Duboisa.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Usik ne bo več nesporni kralj težke kategorije

    Ukrajinec ima v lasti pasove po štirih različicah, a bo zaradi obveznosti do povratnega dvoboja s Furyjem primoran izpustiti dvoboj za ohranitev pasu IBF.
    26. 6. 2024 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Dve rundi

    Anthony Joshua brutalno in na hitro nokavtiral Francisa Ngannouja

    V Riadu se je spektakularen boksarski večer spremenil v polom za nekdanjega prvaka v težki kategoriji v mešanih borilnih veščinah.
    9. 3. 2024 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Anthony JoshuaTyson FuryJake Paulnesrečaboksprometna nesrečaNigerijasmrt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Bližnjevzhodna kriza

    Netanjahu ponovno k Trumpu s prošnjami za uničenje sovražnikov Izraela

    Donald Trump upa, da se bo druga faza mirovnega načrta začela januarja 2026.
    29. 12. 2025 | 17:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Somaliland

    Kolonialno-geostrateški projekt Izraela in ZAE

    V ozadju izraelskega priznanja Somalilanda še zdaleč ni le nasilna preselitev dela prebivalcev Gaze na konico Afriškega roga
    Boštjan Videmšek 29. 12. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Dva mrtva, Anthony Joshua je imel srečo v nesreči

    Boksarski zvezdnik Anthony Joshua se je poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi. Poškodbe nekdanjega svetovnega prvaka naj bi bile lažje.
    29. 12. 2025 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti v Aziji

    Tajska obtožila Kambodžo kršitve premirja, opazili so 250 brezpilotnikov

    Tajska in Kambodža sta v soboto sicer sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju.
    29. 12. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Finančne težave

    Nekdanji prvaki iz Nove Gorice na robu propada

    Nogometni klub v Novi Gorici je eden najboljših v slovenski zgodovini. Na prelomu tisočletja so štirikrat osvojili naslov prvaka, zdaj pa so na robu propada.
    29. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Dva mrtva, Anthony Joshua je imel srečo v nesreči

    Boksarski zvezdnik Anthony Joshua se je poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi. Poškodbe nekdanjega svetovnega prvaka naj bi bile lažje.
    29. 12. 2025 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti v Aziji

    Tajska obtožila Kambodžo kršitve premirja, opazili so 250 brezpilotnikov

    Tajska in Kambodža sta v soboto sicer sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju.
    29. 12. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Finančne težave

    Nekdanji prvaki iz Nove Gorice na robu propada

    Nogometni klub v Novi Gorici je eden najboljših v slovenski zgodovini. Na prelomu tisočletja so štirikrat osvojili naslov prvaka, zdaj pa so na robu propada.
    29. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo