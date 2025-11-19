Anthony Joshua proti Jaku Paulu: Kot da bi leva spustil v ring z domačo mačko

Kar se je napovedovalo že dalj časa, se bo kmalu tudi uresničilo: nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua (28 zmag, 4 porazi) se bo 19. decembra spoprijel s spletnim zvezdnikom Jakom Paulom (12 zmag, 1 poraz). Novico je že potrdila promocijska hiša Most Valuable Promotions, ki zastopa 27-letnega Američana.

Joshua in Paul se bosta po profesionalnih boksarskih pravilih udarila v centru Kaseya v Miamiju, dvoboj pa naj bi trajal osem rund po tri minute. Ameriški prireditelji poudarjajo, da ne bo šlo za ekshibicijo, temveč za popolnoma legitimen profesionalni obračun.

Jake Paul, ki si je po meteornem vzponu na medmrežju ustvaril tudi presenetljivo uspešno boksarsko kariero, je ob potrditvi dvoboja pribil, da to ne bo kakšna simulacijska borba. »To bo večer poslednje sodbe. Profesionalni dvoboj s šampionom težke kategorije v najboljši formi. Če bom premaga Anthonyja, bodo v hipu izginile vse sence dvoma.«

Joshua je izziv sprejel brez zadržkov. »Jake ali kdorkoli drug – vsak lahko dobi dvoboj z menoj. Brez milosti! Vzel sem si čas zase, zdaj pa se vračam z veličastno predstavo. Želim si velikih borb, mastnih številk in novih rekordov. Zmaličil bom Jakov obraz in zrušil svetovni splet,« je napovedal 36-letni Britanec.

Anthony Joshua (levo) in Jake Paul (desno) obljubljata velik spektakel. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Paul precej lažji in nižji od Joshue

Kar zadeva njuni telesi, bo obračun precej neenakovreden. Paul je namreč s 185 centimetri trinajst centimetrov nižji od Joshue. Za nameček je doslej večinoma boksal v lahko-težki kategoriji (do 90,7 kilograma), medtem ko je imel Anthony pred svojim lanskim dvobojem z rojakom Danielom Duboisom več kot 114 kilogramov. Tudi zaradi precejšnje telesne razlike se je vnela burna razprave med privrženci boksa.

Haye: To je norost! Nekdanji svetovni prvak David Haye je zaradi obračuna med Joshuo in Paulom močno zaskrbljen. »Če bo zares prišlo do dvoboja, me resno skrbi za Jaka. Kot da bi lev stopil v ring z domačo mačko,« pravi Haye. Kot je pripomnil, se je Paul doslej meril predvsem z boksarji, ki se po izkušnjah in moči ne morejo primerjati z Joshuo. »To je norost!« je sklenil legendarni Britanec.

Joshua se tako v ring vrača debelo leto po bolečem porazu z Duboisom (septembra lani na Wembleyju), ki ga je nokavtiral v peti rundi in mu na ta način preprečil osvojitev naslova svetovnega prvaka po različici IBF. Odtlej so se pojavljale različne špekulacije o njegovi nadaljnji karieri, dvoboj s Paulom pa je očitno odgovor na vprašanje, ali bo še naprej boksal.

Za Anthonyja bo dvoboj tudi nova poslovna priložnost. Paul ima namreč izjemen vpliv na družbenih omrežjih – več kot 28 milijonov sledilcev na Instagramu in skoraj 19 milijonov na TikToku. Takšen doseg prinaša enormne prihodke od oglaševanja in prodaje pravic. Mike Tyson je, denimo, z obračunom proti Paulu zaslužil približno 20 milijonov dolarjev. Tokratni spektakel naj bi še presegel omenjeno vsoto: poznavalci ocenjujejo, da bi lahko oba borca prejela več kot 100 milijonov evrov.

Dodatno k teži dogodka prispeva dejstvo, da bo dvoboj prenašal pretočni velikan Netflix, ki vse bolj posega na področje športnih prenosov.