Antonelli ga je nekoč tolažil, Rossi in Verstappen sta zdaj tudi njegova tekmeca

Max Verstappen, Valentino Rossi in Andrea Kimi Antonelli. To so imena, ob katerih se marsikateremu ljubitelju motošporta zasvetijo oči, so del dirkaškega sveta, v katerem se vse odločneje uveljavlja tudi 19-letni Mark Kastelic iz Ivančne Gorice. Mladi Slovenec se je letos dokazoval v razredu GT3, v katerem je zbral dragocene izkušnje, se dvakrat povzpel na zmagovalni oder nemškega prvenstva ADAC GT Masters in dokazal, da se lahko kosa tudi z veliko izkušenejšimi tekmeci. Toda uspehi ga še zdaleč niso uspavali. Markove ambicije segajo še precej dlje oziroma višje ...