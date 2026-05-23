Antonelli iz bitke za zmago skoraj izločil oba mercedesa

Na VN nagradi Kanade je bila danes na sporedu sprinterska dirka, ki jo je dobil George Russell. Za njim sta končala Lando Norris in Kimi Antonelli.
Mercedesoma je tokrat blizu prišel aktualni svetovni prvak Lando Norris. FOTO: Mark Thompson/AFP
Mercedesoma je tokrat blizu prišel aktualni svetovni prvak Lando Norris. FOTO: Mark Thompson/AFP
M. Ru.
23. 5. 2026 | 18:51
George Russell (Mercedes) je zmagovalec sprinterske dirke formule 1 v Kanadi. Za seboj je uspel zadržati lačnega, hitrega in na trenutke še nekoliko zaletavega ekipnega kolega Kimija Antonellija, ki je tudi zavoljo neizkušenosti nekajkrat iz bitke za zmago skoraj izločil obe srebrni puščici. Naposled je mladi Italijan, sicer vodilni v skupnem seštevku, končal kot tretji, med obema mercedesoma pa je končal še aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). 

Legenda formule 1 žrtev fimskega ropa

Antonelli je bil na 23 krogih kar nekajkrat na travi, tudi po radijskih zvezah pa je bil slišati precej nejevoljen. Pomiriti ga je moral kar šef ekipe Toto Wolff, ki mu je dejal naj se ne pritožuje po radiu, saj bodo zadevo rešili z internimi pogovori. Zanimiv boj smo spremljali tudi za četrto mesto – Oscar Piastri (McLaren) je v zadnjem ovinku prehitel sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona v ferrariju. Ta se je skoraj zaleten in na ciljni črti je mimo njega švignil še moštvevni kolega Charles Leclerc. 

Do točk sta se prebila še sedmi Max Verstappen (Red Bull) in osmi Arvid Lindblad (Racing Bulls). Antonelli ima sedaj v skupnem seštevku 18 točk prednosti pred Russllom, Ob 22. uri pa bodo na sporedu kvalifikacije pred jutrišnjo klasično dirko. 

