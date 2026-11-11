Antonelli izpolnil obljubo in presenetil Wolffa

Italijanski dirkač Kimi Antonelli je po osvojenem naslovu svetovnega prvaka v formuli 1 obljubil, da si bo pobarval lase. Sedaj je to obljubo izpolnil. Ekipa Mercedes je na družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem Antonelli zaposlenim in svojemu moštvenemu kolegu Georgeu Russllu prvič pokaže spremenjeno pričesko.

Odločil se je, da bo ta v barvah italijanske zastave: rdeča, bela in zelena. Ko ga prvič zagleda Totto Wolff, vodja Mercedesovega moštva v formuli 1, ostane brez besed, nato pa se mu nasmehne in ga vpraša, ali je to italijanska zastava.

Mladi Italijan je že v intervjuju za La Gazzetto dello Sport namignil, da bo to storil pred obiskom Mercedesovih poslovnih prostorov. »Pločevinke sem že kupil! Zdaj moram samo še odločiti, ali naj to storim že ta vikend ali pa morda počakam do naslednjega tedna, ko bom šel v tovarno v Brackleyju in bom moral govoriti pred vsemi zaposlenimi. Bilo bi zabavno, če bi se tam pojavil s pobarvanimi lasmi,« je takrat povedal 20-letnik.

Ekipa Mercedes se je minuli vikend v Braziliji razveselila zmage v konstruktorskem seštevku sezone, v kateri ima 652 točk in 142 točk prednosti pred Ferrarijem. To je bila že deveta lovorika za nemško ekipo, ki se je tako po številu naslovov izenačila z Williamsom. Drugi je McLaren z desetimi, na vrhu je Ferrari s 16.