Kimi Antonelli, že okronan z nazivom svetovnega prvaka letošnje sezone formule 1, je zmagovalec kvalifikacij v Las Vegasu. Z odličnim krogom, ko se je čas že iztekel, je s prvega mesta izrinil Nizozemca Maxa Verstappna (+0,258), ki pa bo jutri dirko začel z najboljšega štartnega položaja, saj ima italijanski dirkač pet mest kazni zaradi menjave pogonskega sklopa in bo začel s šestega mesta.

V prvi štartni vrsti se bo štirikratnemu svetovnemu prvaku pridružil George Russell, druga vrsta pa bo pripadla Landu Norrisu in Isacku Hadjarju. Pred Antonellijem bo začel še mladi Britanec Arvid Lindblad (Racing Bulls). Oba dirkača ekipe Ferrari sta s kvalifikacijami končala presenetljivo hitro. Tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton sta namreč izpadla v drugem delu kvalifikacij.

Dirka se bo začela jutri ob 5.00 po slovenskem času, ko bo Verstappen lovil že tretjo zmago na tem prizorišču. To mu je uspelo lani in na prvi preizkušnji v igralniški meki, leta 2024 je zmagal Russell.

Najboljših 10

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Franco Colapinto (Alpine)