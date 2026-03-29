Antonelli osvojil še Suzuko, pri 19 letih že piše zgodovino

Kimi Antonelli nadaljuje sanjski začetek sezone v formuli 1. Devetnajstletni Italijan je po zmagi na Kitajskem dobil še veliko nagrado Japonske v Suzuki in postal najmlajši vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva formule 1. Drugo mesto je osvojil Oscar Piastri z McLarnom, tretje Charles Leclerc s Ferrarijem.

Dirka se za Mercedesovega najstnika ni začela idealno. Po najboljšem startnem položaju je zdrsnil na peto mesto, v ospredje pa se je prebil Piastri pred Leclerca in Georgea Russlla. Prelomnica je prišla v 22. krogu, ko je Oliver Bearman silovito trčil v zaščitno ogrado, na stezo pa je zapeljal varnostni avto. Antonelli je nevtralizacijo izkoristil za postanek v idealnem trenutku, nato pa po novem startu prevzel nadzor nad dirko.

Mladi Italijan je ostal miren tudi v zaključku in vodstva ni več izpustil iz rok. Piastri ter Leclerc mu nista mogla slediti, Russell pa je po obisku boksov ob nepravem trenutku ostal brez stopničk. Lewis Hamilton je napredoval, Max Verstappen pa je po startu z enajstega mesta dirko končal na osmem.

FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

»Res je, to mi je malo pomagalo do zmage,« je po dirki priznal Antonelli, ko je govoril o varnostnem avtu. Ob tem je opozoril še na svojo napako na startu: »Sedaj bom moral vaditi bolj z delom na sklopki, da se mi ne bo ponovil tak slab start.« V Suzuki je zmagal še drugič zapored, zdaj pa je jasno, da Mercedes v njem nima le velikega talenta, ampak resnega kandidata za vrh že v tej sezoni.