Antonelli prehitel Hamiltona in slavil na sprintu v Silverstonu

Italijan Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec sprinterske dirke za svetovno prvenstvo formule 1 v Silverstonu. Drugo mesto je na domači dirki osvojil Lewis Hamilton (Ferrari), tretji pa je bil njegov rojak Lando Norris (McLaren).

Antonelli v osmem krogu strl Hamiltona

Hamilton je s prvega startnega mesta najbolje začel dirko in v uvodnih krogih zadržal vodstvo, medtem ko sta se za njim razvrstila Antonelli in njegov moštveni kolega George Russell. Za Mercedesovima dirkačema sta prežala Norris in Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton je sprva vodil, toda Kimi Antonelli ga je v osmem krogu prehitel in nato zadržal za seboj. FOTO: Ben Stansall/AFP

Russell je nato izgubil nekaj mest, saj sta ga prehitela Norris in Verstappen, a se je pozneje znova prebil pred Nizozemca. V ospredju je Antonelli iz kroga v krog zmanjševal zaostanek za Hamiltonom, odločilni trenutek pa je prišel v osmem krogu, ko je Italijan z uspešnim manevrom prevzel vodstvo.

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Hamilton nato ni več našel odgovora, Antonelli pa je brez večjih težav zadržal prvo mesto in prvič v karieri slavil na sprinterski dirki. Norris je zanesljivo osvojil tretje mesto, Russell pa je v boju s Charlesom Leclercom (Ferrari) obdržal četrto pozicijo.

»Bilo je zelo zabavno. Ko sem prehitel Hamiltona, sem se zavedel svoje priložnosti,« je po zmagi dejal Antonelli. »Trenutno sem v zelo dobri formi, saj z ekipo opravljamo izredno delo. S takšnimi nastopi moram nadaljevati.«

V skupnem seštevku na vrhu ni sprememb. Antonelli je zbral 179 točk in še povečal prednost pred Russellom, ki jih ima 136. Tretjeuvrščeni Hamilton je pri 132 točkah le štiri točke za rojakom iz Mercedesa.

Danes bodo ob 17. uri na sporedu še kvalifikacije za nedeljsko klasično dirko, ki se bo začela ob 16. uri.