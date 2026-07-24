Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

Italijanski dirkač v formuli 1 Kimi Antonelli (Mercedes) je prejšnjo nedeljo prednost v skupnem seštevku povečal na 45 točk in z zmago na kultnem prizorišču v Spa-Francorchampsu navdušil svoje privržence. A zaradi svojega sloga vožnja si je 19-letnik prislužil tudi kritiko svojega očeta.

Antonellija je med dirko inženir Pete Bonnington opozoril, naj bo pazljiv in naj s tvegano vožnjo ne ogrozi svojega vodstva. Italijan je namreč dvakrat že prevozil rob dirkališča in bi lahko prejel kazen, če bi prekršek ponovil še dvakrat. »Nekoliko podobno je bilo tudi v Barceloni in Miamiju. Preprosto čutim, da moram na tem vsekakor delati, saj jih bom morda v nekem trenutku dirke moral uporabiti. Če pa jih uporabim, ko jih ne potrebujem, se lahko znajdem v težavah. Zato vsekakor delam na tem,« je pojasnil vodilni dirkač sezone, ki je na omenjenih prizoriščih zaradi prekrška dobil 5-sekundno kazen.

Zaradi opozoril ga je okaral tudi njegov oče Marco Antonelli. Sprva je sinu seveda čestital, nato pa je dejal, da mu bo »vrat raztegnil kot piščancu«, če bi še enkrat prečkal zunanji rob steze. »To so bile njegove besede. Torej ja, na tem moram vsekakor delati,« je poudaril in dodal, da se z očetom vedno rad pogovori. »Ampak očitno je moj oče nekakšna opora zame, saj imava veliko skupnega, in vedno z veseljem poslušam njegovo mnenje po treningih, po dirki, po kvalifikacijah, saj to počneva že od časov kartinga.«

Antonelli ima po desetih dirkah 45 točk prednosti pred sedemkratnim svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom (Ferrari) in 50 pred moštvenim kolegom Georgeem Russlom. Ta konec tedna se bo dirka za veliko nagrado Madžarske začela ob 15. uri.