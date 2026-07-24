  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

Mladi dirkaški as Kimi Antonelli je pred veliko nagrado Madžarske izdal, kaj mu je po zmagi v Belgiji povedal oče.
Kimi Antonelli je v letošnji sezoni slavil že šestkrat. FOTO: John Thys/AFP
Galerija
Kimi Antonelli je v letošnji sezoni slavil že šestkrat. FOTO: John Thys/AFP
T. E.
24. 7. 2026 | 11:13
24. 7. 2026 | 11:22
2:19
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Italijanski dirkač v formuli 1 Kimi Antonelli (Mercedes) je prejšnjo nedeljo prednost v skupnem seštevku povečal na 45 točk in z zmago na kultnem prizorišču v Spa-Francorchampsu navdušil svoje privržence. A zaradi svojega sloga vožnja si je 19-letnik prislužil tudi kritiko svojega očeta. 

image_alt
Antonelli odbil napad Leclerca za šesto zmago

Antonellija je med dirko inženir Pete Bonnington opozoril, naj bo pazljiv in naj s tvegano vožnjo ne ogrozi svojega vodstva. Italijan je namreč dvakrat že prevozil rob dirkališča in bi lahko prejel kazen, če bi prekršek ponovil še dvakrat. »Nekoliko podobno je bilo tudi v Barceloni in Miamiju. Preprosto čutim, da moram na tem vsekakor delati, saj jih bom morda v nekem trenutku dirke moral uporabiti. Če pa jih uporabim, ko jih ne potrebujem, se lahko znajdem v težavah. Zato vsekakor delam na tem,« je pojasnil vodilni dirkač sezone, ki je na omenjenih prizoriščih zaradi prekrška dobil 5-sekundno kazen. 

Zaradi opozoril ga je okaral tudi njegov oče Marco Antonelli. Sprva je sinu seveda čestital, nato pa je dejal, da mu bo »vrat raztegnil kot piščancu«, če bi še enkrat prečkal zunanji rob steze. »To so bile njegove besede. Torej ja, na tem moram vsekakor delati,« je poudaril in dodal, da se z očetom vedno rad pogovori. »Ampak očitno je moj oče nekakšna opora zame, saj imava veliko skupnega, in vedno z veseljem poslušam njegovo mnenje po treningih, po dirki, po kvalifikacijah, saj to počneva že od časov kartinga.«

Antonelli ima po desetih dirkah 45 točk prednosti pred sedemkratnim svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom (Ferrari) in 50 pred moštvenim kolegom Georgeem Russlom. Ta konec tedna se bo dirka za veliko nagrado Madžarske začela ob 15. uri. 

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Formula 1

Antonelli odbil napad Leclerca za šesto zmago

Mladi Italijan je v Belgiji občutno povišal prednost v seštevku F1, zdaj je pri 204 točkah, na drugo je napredoval Lewis Hamilton. Odstop Georgea Russlla.
19. 7. 2026 | 16:44
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Kimi Antonelli dokazal, da je še vedno najhitrejši

Italijan je z ogromno prednostjo dobil kvalifikacije za VN Belgije. Spa-Francorchamps zadnjič kot stalno prizorišče kraljice motošporta. Hamilton v težavah.
18. 7. 2026 | 17:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Lewis Hamilton dopustoval s Kim Kardashian, v Belgiji bo že med favoriti

Sedemkratni svetovni prvak se ta konec tedna mudi na VN Belgije v Spa-Francorschampsu. Treninga sta dobila Max Verstappen in Kimi Antonelli.
17. 7. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Jeklena knjiga

Legendarnega dirkača Ayrtona Senno je Brazilija razglasila za narodnega junaka

Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim se ime pokojnega svetovnega prvaka v formuli 1 vpiše v knjigo junakov in junakinj.
12. 7. 2026 | 08:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Ferrarijevo slavje pred rekordnim številom gledalcev v Silverstonu

Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), vodilni v skupni razvrstitvi za SP v formuli 1, se je moral na VN Velike Britanije sprijazniti šele s 16. mestom.
Miha Šimnovec 5. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Duh z Aljaske je izginil, Moskva zahteva še več

Po propadu mirovnih pogajanj ruski cilj ni več zgolj »osvoboditev« Donbasa.
Boris Čibej 23. 7. 2026 | 17:59
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Alpe d'Huez bo slovenski kot Vršič

Sklepne etape dirke po Franciji bodo vrhunec navijaškega romanja. Iz leta v leto je več kolesarskih nomadov.
S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ženske v zdravstvu še vedno plačujejo ceno sistema, narejenega za moške

Direktorici nizozemskega centra za raziskave in inovacije na področju zdravja žensk o spregledanih razlikah med spoloma in gospodarski ceni te vrzeli.
23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačarjeva ekipa je načeta, a ne potolčena

Dvojni Alpe d'Huez slovenskega šampiona še loči od pete zmage. Carapaz v 18. etapi vendarle uspešen v pobegu.
S prizorišča: 23. 7. 2026 | 19:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

formula 1Kimi AntonelliLewis Hamiltonferrarimercedesvelika nagrada Madžarske

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prihajajo novi evrski bankovci: ECB razkrila, kdo bo na njih

Prvič v zgodovini evra bodo na bankovcih upodobljene resnične zgodovinske osebnosti in evropska narava.
Tanja Jaklič 24. 7. 2026 | 11:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
17. edicija LJFW

Znane so prve informacije o 17. ediciji Ljubljanskega tedna mode

Nova lokacija, večja sodelovanja in skupnost, ki raste skupaj.
Izabella Rajh 24. 7. 2026 | 11:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Umrl antropolog Jože Ramovš

Je avtor obsežne socialne mreže medgeneracijskih programov, več socialnih inovacij, pri čemer je prakso povezoval s temeljnimi znanstvenimi dognanji.
24. 7. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

Mladi dirkaški as Kimi Antonelli je pred veliko nagrado Madžarske izdal, kaj mu je po zmagi v Belgiji povedal oče.
24. 7. 2026 | 11:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Prestop

Roglič je že dogovorjen, moči bi lahko združil z odličnim Britancem

Slovenski kolesarski zvezdnik naj bi bil že dogovorjen z novim delodajalcem, zdaj pa nas čaka ugibanje in debatiranje o morebitnih ekipah.
Matic Rupnik 24. 7. 2026 | 10:56
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Umrl antropolog Jože Ramovš

Je avtor obsežne socialne mreže medgeneracijskih programov, več socialnih inovacij, pri čemer je prakso povezoval s temeljnimi znanstvenimi dognanji.
24. 7. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

Mladi dirkaški as Kimi Antonelli je pred veliko nagrado Madžarske izdal, kaj mu je po zmagi v Belgiji povedal oče.
24. 7. 2026 | 11:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Prestop

Roglič je že dogovorjen, moči bi lahko združil z odličnim Britancem

Slovenski kolesarski zvezdnik naj bi bil že dogovorjen z novim delodajalcem, zdaj pa nas čaka ugibanje in debatiranje o morebitnih ekipah.
Matic Rupnik 24. 7. 2026 | 10:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo