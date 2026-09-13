Antonelliju je bilo kar malo žal zaradi Norrisa

Mladi italijanski dirkač Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je naredil naslednji korak proti naslovu svetovnega prvaka v formuli 1. Potem ko je vzhajajoči zvezdnik iz Bologne pred tednom dni v svojo korist odločil domačo veliko nagrado v Monzi, je bil najhitrejši tudi na današnji premieri v Madridu.

S tem podvigom se je Antonelli le še utrdil na vrhu skupne razvrstitve za svetovno prvenstvo, v kateri ima že zajetno prednost pred zasledovalci. Na odru za najboljše sta mu družbo delala drugouvrščeni nizozemski šampion Max Verstappen (Red Bull), tretji pa je bil kvalifikacijski zmagovalec, Britanec Lando Norris (McLaren), ki je imel obilo smole pri postanku v boksih, saj je izgubil precej dragocenih sekund zaradi virtualnega varnostnega avtomobila in počasnejše menjave gum.

Zmago bi si tokrat zaslužil Lando Norris. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

»To je bila nadvse zahtevna dirka in nikakor ni bil sprehod do zmage. Toda moram biti pošten: zmago bi si tokrat zaslužil Lando,« je priznal 20-letni Italijan, ki ima kot vodilni v seštevku že 81 točk naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem Georgeom Russllom. Norris je prikimal Antonelliju: »Ne, sreča tokrat res ni bila na moji strani. Varnostni avtomobil je namreč na stezo pripeljal za menoj. Škoda, kajti zaslužili bi si zmago.«

Na nehvaležnem četrtem mestu je v cilj pridrvel Monačan Charles Leclerc (Ferrari), peti pa je bil George Russell.

Skupni vrstni red za SP Vozniki: 1. ANdrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) 292, 2. George Russell (VB, Mercedes) 211, 3. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 191, 4. Lando Norris (VB, McLaren) 186, 5. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 167, 6. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 145, 7. Oscar Piastri (Avst, McLaren) 120, 8. Isack Hadjar (Fra, Red Bull) 71 9. Liam Lawson (NZ, Racing Bulls) 59, 10. Pierre Gasly (Fra, Alpine) 41 ... Konstruktorji: 1. Mercedes 503, 2. Ferrari 358, 3. McLaren-Mercedes 306, 4. Red Bull 230, 5. Racing Bulls 77, 6. Alpine-Mercedes 68 ...

Naslednja dirka bo 27. septembra, ko bo na sporedu velika nagrada Azerbajdžana v Bakuju.