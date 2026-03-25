Anže Kopitar brez točke, kralji z eno za upanje

Los Angeles Kings so v NHL doživeli četrti zaporedni poraz. Kralji so izgubili v gosteh v Kanadi pri Calgary Flames po kazenskih strelih z 2:3. S težko priborjeno točko so še ohranili živo upanje o tem, da bi se uvrstili v končnico. Ekipa iz Kalifornije s 74 točkami zaseda deveto mesto in je tik pod mejo uvrstitve v končnico.

Kralje do konca rednega dela sezone čaka še 11 tekem. Iz vsake konference se bo v končnico uvrstilo po osem ekip, kralje pa od osmega mesta na zahodu, ki pelje v drugi del sezone in boje za Stanleyjev pokal, ločijo tri točke.

»Po mojem mnenju smo preveč zlahka zapravili točko,« je bil po tekmi jezen trener Kings D.J. Smith. »Čaka nas še ena tekma v gosteh. Potrebujemo dve točki, to, da smo se borili in bili moralni zmagovalec, to nocoj res ne pomaga. Želeli smo dve točki.«

Prvi tekmec za končnico, osmouvrščeni Nashville Predators, ki ima ob enakem številu odigranih tekem 77 točk, je sicer ponoči onstran Atlantika prišel do pete zaporedne zmage, ko so plenilci s 6:3 ugnali San Jose Sharks.

Odločil četrti krog kazenskih strelov

V Scotiabank Saddledome areni je bil junak tekme član domače ekipe Calgaryja Jegor Šarangovič, ki je v četrtem krogu kazenskih strelov dosegel gol in popeljal Flames do četrte zaporedne zmage. Calgary na razpredelnici zahoda zaseda 14. mesto s 67 točkami.

Olli Maatta in Zayne Parekh, vsak s svojim prvim golom v sezoni, sta zadela v polno v rednem delu za Flames, ki so prvič v tej sezoni zmagali na štirih zaporednih tekmah. Dustin Wolf je ubranil 23 strelov.

Connor McDavid je postavljal mejnike. FOTO: Rob Gray/Imagn Images Via Reuters Connect

Quinton Byfield je dosegel oba gola, Darcy Kuemper pa je ubranil 21 strelov za Los Angeles, ki je dosegel točke na sedmih od zadnjih devetih tekem, a je le na treh tekmah v tem nizu zmagal. Izgubili so štiri tekme po vrsti.

Calgary je izenačil na 1:1 v 15. minuti druge tretjine, Byfieldov drugi gol na tekmi 17 sekund po začetku tretje tretjine je kraljem povrnil vodstvo, Parekh pa je izenačil z golom ob igralcu več sedem minut pred koncem tretjine.

Potem ko sta si Morgan Frost in Artemi Panarin v prvih treh krogih kazenskih strelov izmenjala gola, je Šarangovič dosegel zmagoviti gol.

Slovenski as Anže Kopitar, kapetan kraljev, je odigral 20:45 minute, a se v tem času, ki ga je preživel na ledu, ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji bodo v petek zgodaj zjutraj gostovali pri za končnico že odpisani ekipi Vancouver Canucks, ki je z izkupičkom 50 točk daleč najslabša ekipa v ligi.

Connor McDavid do 1200. točke in 400. gola

V hokejsko pestrem večeru odmeva nastop Connorja McDavida, ki je dosegel 1200 točk z dvema zadetkoma, vključno s svojim 400. golom v NHL, njegovi Edmonton Oilers pa so v Delta Centru premagali Utah Mammoth s 5:2.

McDavid je postal tretji igralec v zgodovini lige, ki je najhitreje dosegel mejnik 1200 točk (784 tekem), takoj za Waynom Gretzkyjem (504 tekme) in Mariom Lemieuxom (593 tekem). Postal je tudi 115. igralec v zgodovini NHL in 15. aktivni igralec, ki je dosegel vsaj 400 golov. McDavid je peti igralec v zgodovini naftarjev, ki je dosegel 400 golov.

Jack Roslovic je prav tako dosegel dva zadetka, Evan Bouchard pa je imel tri podaje za Oilers, ki so zmagali na treh od zadnjih petih tekem. Tristan Jarry je imel 16 obramb.

Edmonton je na šestem mestu v razvrstitvi zahodne konference z 79 točkami.