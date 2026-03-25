Anže Kopitar brez točke, kralji z eno za upanje

Los Angeles Kings so v NHL izgubili v gosteh pri Calgary Flames po kazenskih strelih z 2:3. Upanje o uvrstitvi v končnici so ohranili.
Anže Kopitar je izgubil dvoboj z vratarjem Dustinom Wolfom, Los Angeles Kings pa s Calgaryjem. FOTO: Sergei Belski/Imagn Images Via Reuters Connect
Anže Kopitar je izgubil dvoboj z vratarjem Dustinom Wolfom, Los Angeles Kings pa s Calgaryjem. FOTO: Sergei Belski/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
25. 3. 2026 | 07:08
25. 3. 2026 | 07:08
4:23
A+A-

Los Angeles Kings so v NHL doživeli četrti zaporedni poraz. Kralji so izgubili v gosteh v Kanadi pri Calgary Flames po kazenskih strelih z 2:3. S težko priborjeno točko so še ohranili živo upanje o tem, da bi se uvrstili v končnico. Ekipa iz Kalifornije s 74 točkami zaseda deveto mesto in je tik pod mejo uvrstitve v končnico.

Kralje do konca rednega dela sezone čaka še 11 tekem. Iz vsake konference se bo v končnico uvrstilo po osem ekip, kralje pa od osmega mesta na zahodu, ki pelje v drugi del sezone in boje za Stanleyjev pokal, ločijo tri točke.

»Po mojem mnenju smo preveč zlahka zapravili točko,« je bil po tekmi jezen trener Kings D.J. Smith. »Čaka nas še ena tekma v gosteh. Potrebujemo dve točki, to, da smo se borili in bili moralni zmagovalec, to nocoj res ne pomaga. Želeli smo dve točki.«

Prvi tekmec za končnico, osmouvrščeni Nashville Predators, ki ima ob enakem številu odigranih tekem 77 točk, je sicer ponoči onstran Atlantika prišel do pete zaporedne zmage, ko so plenilci s 6:3 ugnali San Jose Sharks.

Odločil četrti krog kazenskih strelov

V Scotiabank Saddledome areni je bil junak tekme član domače ekipe Calgaryja Jegor Šarangovič, ki je v četrtem krogu kazenskih strelov dosegel gol in popeljal Flames do četrte zaporedne zmage. Calgary na razpredelnici zahoda zaseda 14. mesto s 67 točkami.

Olli Maatta in Zayne Parekh, vsak s svojim prvim golom v sezoni, sta zadela v polno v rednem delu za Flames, ki so prvič v tej sezoni zmagali na štirih zaporednih tekmah. Dustin Wolf je ubranil 23 strelov.

Connor McDavid je postavljal mejnike. FOTO: Rob Gray/Imagn Images Via Reuters Connect
Connor McDavid je postavljal mejnike. FOTO: Rob Gray/Imagn Images Via Reuters Connect

Quinton Byfield je dosegel oba gola, Darcy Kuemper pa je ubranil 21 strelov za Los Angeles, ki je dosegel točke na sedmih od zadnjih devetih tekem, a je le na treh tekmah v tem nizu zmagal. Izgubili so štiri tekme po vrsti.

Calgary je izenačil na 1:1 v 15. minuti druge tretjine, Byfieldov drugi gol na tekmi 17 sekund po začetku tretje tretjine je kraljem povrnil vodstvo, Parekh pa je izenačil z golom ob igralcu več sedem minut pred koncem tretjine.

Potem ko sta si Morgan Frost in Artemi Panarin v prvih treh krogih kazenskih strelov izmenjala gola, je Šarangovič dosegel zmagoviti gol.

Slovenski as Anže Kopitar, kapetan kraljev, je odigral 20:45 minute, a se v tem času, ki ga je preživel na ledu, ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji bodo v petek zgodaj zjutraj gostovali pri za končnico že odpisani ekipi Vancouver Canucks, ki je z izkupičkom 50 točk daleč najslabša ekipa v ligi.

Connor McDavid do 1200. točke in 400. gola

V hokejsko pestrem večeru odmeva nastop Connorja McDavida, ki je dosegel 1200 točk z dvema zadetkoma, vključno s svojim 400. golom v NHL, njegovi Edmonton Oilers pa so v Delta Centru premagali Utah Mammoth s 5:2.

McDavid je postal tretji igralec v zgodovini lige, ki je najhitreje dosegel mejnik 1200 točk (784 tekem), takoj za Waynom Gretzkyjem (504 tekme) in Mariom Lemieuxom (593 tekem). Postal je tudi 115. igralec v zgodovini NHL in 15. aktivni igralec, ki je dosegel vsaj 400 golov. McDavid je peti igralec v zgodovini naftarjev, ki je dosegel 400 golov.

Jack Roslovic je prav tako dosegel dva zadetka, Evan Bouchard pa je imel tri podaje za Oilers, ki so zmagali na treh od zadnjih petih tekem. Tristan Jarry je imel 16 obramb.

Edmonton je na šestem mestu v razvrstitvi zahodne konference z 79 točkami.

Šport  |  Zimski športi
Dvoletna pogodba

Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
7. 10. 2025 | 08:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Los Angeles Kings

Lepe novice iz Kanade, premagali so najboljšega na svetu

Hokejisti Los Angeles Kings so po kazenskih strelih s 4:3 premagali Edmonton, pri katerem igra Connor McDavid, v zadnjih letih se srečujejo tudi v končnici.
11. 1. 2026 | 08:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Lep večer v New Yorku

Kralji po novi zmagi in točki Anžeta Kopitarja znova bliže končnici

Hokejisti Los Angeles Kings so v gosteh s 4:1 ugnali New York Rangers in so z 71 točkami na devetem mestu v zahodni konferenci.
17. 3. 2026 | 08:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
24. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost

Kakšno policijo hoče edini pravi zmagovalec volitev

Zoran Stevanović bi z Resnico rad prevzel vodenje ministrstva za notranje zadeve. Kaj bi to pomenilo za policijo in varnost?
Novica Mihajlović 24. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po volitvah

Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je včeraj začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije. Podrobnosti o začetih pogovorih niso predstavili.
24. 3. 2026 | 06:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
24. 3. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

Novice  |  Znanoteh
Vesolje

Na Mars z jedrskim reaktorjem

Jedrski električni pogon (NEP) je osnovan na jedrskem reaktorju za cepitev jeder, pri čemer se proizvaja dovolj električne energije za pogonski motor.
25. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenska napoved

Pred nami izrazita ohladitev, svarila pred pozebo

Močne sunke vetra bodo spremljali oblačnost in padavine, ki bodo do sobote že nekoliko pojenjale.
25. 3. 2026 | 08:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Real v težavah: Mbappeju slikali napačno koleno, dodatke predpisuje ChatGPT

Zdravniška služba pri madridskem Realu se je znašla na udaru kritik, potem ko je postalo znano, da so Kylianu Mbappeju slikali napačno koleno.
25. 3. 2026 | 08:45
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vredno branja

Kritiziranje koncesionarjev zgreši bistvo problema slovenskega zdravstva

Koncesionarji so zavezani k enakim pravilom o opredeljevanju pacientov, ob kršitvah pa tudi k strožjim sankcijam, vključno z možnostjo odvzema koncesije.
25. 3. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Srbski orjak že do 29. trojnega dvojčka, Luka Dončić ponoči v Indianapolisu

Nikola Jokić je s 23 točkami, s po 17 skoki in asistencami ter odločilnim košem enajst sekund pred koncem popeljal Denver do zmage v Phoenixu.
25. 3. 2026 | 08:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Real v težavah: Mbappeju slikali napačno koleno, dodatke predpisuje ChatGPT

Zdravniška služba pri madridskem Realu se je znašla na udaru kritik, potem ko je postalo znano, da so Kylianu Mbappeju slikali napačno koleno.
25. 3. 2026 | 08:45
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vredno branja

Kritiziranje koncesionarjev zgreši bistvo problema slovenskega zdravstva

Koncesionarji so zavezani k enakim pravilom o opredeljevanju pacientov, ob kršitvah pa tudi k strožjim sankcijam, vključno z možnostjo odvzema koncesije.
25. 3. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Srbski orjak že do 29. trojnega dvojčka, Luka Dončić ponoči v Indianapolisu

Nikola Jokić je s 23 točkami, s po 17 skoki in asistencami ter odločilnim košem enajst sekund pred koncem popeljal Denver do zmage v Phoenixu.
25. 3. 2026 | 08:02
Preberite več
