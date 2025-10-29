Anže Kopitar in drugi kralji so po vodstvu s 3:0 reševali zmago

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL zmagali v San Joseju, s 4:3 so strli odpor Sharks. Slovenski kapetan zmagovitih gostov Anže Kopitar v 18:37 minute na ledu ni dosegel točke.

Kralji so v drugi tretjini povedli že s 3:0, ko so zadeli Corey Perry v prvi ter Jeff Malott in Drew Doughty v drugi tretjini. V razmaku manj kot dveh minut sta še pred zadnjo tretjino za gostitelje izid znižala Will Smith in Philipp Kurashev.

Alexander Wennberg je za morske pse izenačil v peti minuti zadnjega dela igre, v 14. pa je tekmo odločil Brandt Clarke. Ta obrambni igralec gostov je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekme.

Gostitelji so imeli sicer veliko terensko premoč, v strelih na gol so bili boljši kar s 40:14, a se je pri kraljih izkazal kanadski vratar Darcy Kuemper.