Anže Kopitar in druščina korak bliže končnici

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL zanesljivo premagali Vancouver Canucks s 4:1 in zabeležili tretjo zaporedno zmago. S tem so znova na mestih, ki po koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici najmočnejše hokejske lige na svetu. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so na zadnjih štirih tekmah vselej igrali podaljšek, tokrat pa so za drugo zaporedno zanesljivo zmago proti Vancouvru (4:0, 27. marec.) potrebovali »le« 60 minut.

Adrian Kempe je mrežo gostov načel že po 89 sekundah, tudi po izenačenju Marcusa Petterssona v 15. minuti pa so domači za odgovor potrebovali le minuto in pol. Strelec je bil Joel Armia.

Dolgo je kazalo, da v drugi tretjini ne bo golov, nato pa je bržčas ključni tretji zadetek za mirno nadaljevanje slabe pol minute pred koncem tega dela igre dosegel Kempe. V zadnjem delu so v 50. minuti kralji še enkrat zadeli in dokončno zapečatili usodo kanadskih gostov, ko je bil natančen Trevor Moore.

Anže Kopitar je na ledu prebil 19:41 minute, v tem času pa proti vratom tekmecev sprožil en strel. Dobil je 75 odstotkov sodniških metov in bil na ledu ob dveh zadetkih svojih soigralcev. Ob učinkovitem Kempeju je dve podaji zabeležil Artemi Panarin, Anton Forsberg pa je ustavil 24 strelov.

Kralji so se s tretjo zaporedno zmago in četrto na zadnjih petih tekmah znova povzpeli na osmo mesto konference in četrto v pacifiški diviziji. Po 78 odigranih tekmah imajo 85 točk.

Na daljavo se glede na položaj na lestvici zahoda za zadnje mesto v končnici borijo z Nashville Predators, ki imajo s tekmo več 84 točk in so ponoči izgubili v gosteh proti Utahu z 1:4.

V lovu na moštvo iz Los Angelesa so realno še Winnipeg Jets z 82 točkami in San Jose Sharks z 81. Slednji so ponoči visoko izgubili proti Anaheim Ducks (1:6), Winnipeg pa je za tretjo zaporedno zmago ugnal St. Louis Blues s 3:2.

V soboto ob 22. uri kralje čaka zahteven dvoboj z Edmontonom, nato pa do konca sezone sledijo še dvoboji z odpisanimi Seattle Kraken (14. 4.), še enkrat Vancouvrom (15.) in Calgaryjem (17.).