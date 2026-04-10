  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Anže Kopitar in druščina korak bliže končnici

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL zanesljivo premagali Vancouver Canucks s 4:1 in dosegli tretjo zaporedno zmago. Slovenski as brez točke.
Anže Kopitar bo, kot kaže, svojo zadnjo sezono v NHL podaljšal v v izločilni del tekmovanja za Stanleyjev pokal. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Anže Kopitar bo, kot kaže, svojo zadnjo sezono v NHL podaljšal v v izločilni del tekmovanja za Stanleyjev pokal. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
10. 4. 2026 | 08:00
2:51
A+A-

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL zanesljivo premagali Vancouver Canucks s 4:1 in zabeležili tretjo zaporedno zmago. S tem so znova na mestih, ki po koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici najmočnejše hokejske lige na svetu. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so na zadnjih štirih tekmah vselej igrali podaljšek, tokrat pa so za drugo zaporedno zanesljivo zmago proti Vancouvru (4:0, 27. marec.) potrebovali »le« 60 minut.

Adrian Kempe je mrežo gostov načel že po 89 sekundah, tudi po izenačenju Marcusa Petterssona v 15. minuti pa so domači za odgovor potrebovali le minuto in pol. Strelec je bil Joel Armia.

Dolgo je kazalo, da v drugi tretjini ne bo golov, nato pa je bržčas ključni tretji zadetek za mirno nadaljevanje slabe pol minute pred koncem tega dela igre dosegel Kempe. V zadnjem delu so v 50. minuti kralji še enkrat zadeli in dokončno zapečatili usodo kanadskih gostov, ko je bil natančen Trevor Moore.

Anže Kopitar je na ledu prebil 19:41 minute, v tem času pa proti vratom tekmecev sprožil en strel. Dobil je 75 odstotkov sodniških metov in bil na ledu ob dveh zadetkih svojih soigralcev. Ob učinkovitem Kempeju je dve podaji zabeležil Artemi Panarin, Anton Forsberg pa je ustavil 24 strelov.

Kralji so se s tretjo zaporedno zmago in četrto na zadnjih petih tekmah znova povzpeli na osmo mesto konference in četrto v pacifiški diviziji. Po 78 odigranih tekmah imajo 85 točk.

Na daljavo se glede na položaj na lestvici zahoda za zadnje mesto v končnici borijo z Nashville Predators, ki imajo s tekmo več 84 točk in so ponoči izgubili v gosteh proti Utahu z 1:4.

V lovu na moštvo iz Los Angelesa so realno še Winnipeg Jets z 82 točkami in San Jose Sharks z 81. Slednji so ponoči visoko izgubili proti Anaheim Ducks (1:6), Winnipeg pa je za tretjo zaporedno zmago ugnal St. Louis Blues s 3:2.

V soboto ob 22. uri kralje čaka zahteven dvoboj z Edmontonom, nato pa do konca sezone sledijo še dvoboji z odpisanimi Seattle Kraken (14. 4.), še enkrat Vancouvrom (15.) in Calgaryjem (17.).

Več iz teme

Anže KopitarLos Angeles KingsNHLVancouver Canucks

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo