Anže Kopitar in kralji imajo radu nadure, tekmeci jim ne sežejo do kolen

V boju za dve preostali mesti v končnici NHL so zdaj hokejisti Utaha (tekma manj) pri 86 točkah, Los Angeles je zbral 83 točk, Nashville pa 82.
Kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar je čestital Adrianu Kempeju za pomembno zmago v boju za končnico. FOTO: Griffin Hooper/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
7. 4. 2026 | 07:55
Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL po kazenskih strelih premagali Nashville Predators s 3:2. To je bil že 32. dvoboj kraljev, ki se je končal po dodatnem igralnem času. Slovenski zvezdnik in kapetan ekipe iz Los Angelesa Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so povedli v šesti minuti, ko je bil s strani natančen Joel Armia. Nashville je izenačil po dobrih štirih minutah druge tretjine po igri s hokejistom več, že svoj 38. zadetek v sezoni je dosegel Steven Stamkos. Še v drugi tretjini so znova vodili domači, potem ko je po hitri akciji po desni strani podajo Jareda Wrighta pred vrati za hrbet Jusseja Sarosa poslal Scott Laughton.

V zadnjem delu igre je sledilo novo izenačenje, zanj pa je v 45. minuti poskrbel Roman Josi. Do konca zadnje tretjine golov ni bilo več, tako da so morali kralji še 32. v sezoni kožo reševati v podaljšku. V dodatnih petih minutah golov ni bilo, pri kazenskih strelih pa je bil v treh serijah natančen le Adrian Kempe za pomembno zmago domačih.

Kralji so že pred dnevi ravno proti Nashvillu (4:5) postavili absolutni rekord po številu tekem, ki so se končale v podaljšku ali po kazenskih strelih, so tudi rekorderji po številu porazov v tem delu igre (19).

Kopitar je na ledu prebil slabih 20 minut in ostal brez točke. Dobil je 67 odstotkov sodniških metov in proti vratom tekmeca sprožil dva strela. Kazenskega strela ni izvajal. Anton Forsberg je na koncu zbral 29 obramb, Saros pa za goste 26.

V boju za dve preostali mesti v končnici (wild card) so zdaj hokejisti Utaha (tekma manj) pri 86 točkah, Los Angeles je zbral 83 točk, Nashville pa 82.

Na ostalih tekmah sta v boju za končnico na zahodu do pomembnih zmag prišla Winnipeg in San Jose. Prvi so s 6:2 zanesljivo ugnali Seattle Kraken in so pri 80 točkah. Kyle Connor je za Jets dosegel dva gola, Mark Scheifele pa je zbral tri podaje.

S tekmo manj ima San Jose še naprej točko več od Winnipega. Morski psi so doma s 3:2 premagali odpisani Chicago. Ta je povedel v deseti minuti, nato pa sta v drugi tretjini preobrat pripravila William Eklund in Kiefer Sherwood, v 44. minuti pa je na 3:1 povišal William Smith. Frank Nazar je postavil končni izid tri minute kasneje.

Na vzhodu je bila le ena tekma, Buffalo je s 4:2 premagal Tampo, pri čemer je gol in podajo prispeval Jason Zucker, dve podaji pa je zbral Bowen Byram. Za Tampo je gol in podajo dosegel tudi Jake Guentzel.

Tampa je na vrhu lestvice atlantske divizije s tekmo manj poravnana z Buffalom pri 102 točkah, več jih je na vzhodu v metropolitanski diviziji zbrala le Carolina (104). V boju za najboljše izhodišče v končnici na vzhodu so še Montreal Canadiens s 100 točkami.

Iz vrst Edmontona, ki na zahodu zaseda četrto mesto, so nekaj tekem pred koncem rednega dela sporočili, da bo Leon Draisaitl izpustil vsaj nekaj tekem prvega kroga končnice. Nemški zvezdnik zaradi poškodbe spodnjega dela telesa, kot je navedel klub, ni igral vse od 15. marca.

