Anže Kopitar in kralji v nedeljo takoj nad najboljše

Hokejisti Los Angeles Kings so s kapetanom Anžetom Kopitarjem na svoji zadnji tekmi prvega dela sezone NHL gostovali pri že odpisanih Calgary Flames. Med tekmo so izvedeli, da se bodo ne glede na razplet tekme – izgubili so z 1:3 – v prvem krogu končnice pomerili s prvakom rednega dela sezone Coloradom. Prva tekma bo že v nedeljo v Denverju.

Los Angeles je sezono tako končal z izkupičkom 35-27-20. Že prej v večeru je Edmonton osvojil drugo mesto v pacifiški skupini z domačo zmago nad Vancouvrom s 6:1, Anaheim pa je v Nashvillu zmagal s 5:4 in končal na tretjem mestu.

V Calgaryju je Arsenij Sergejev zbral 27 obramb v svojem prvem nastopu v ligi NHL, Zayne Parekh pa je v zadnji tretjini zadel za prednost domačih. Za Calgary sta zadela še Morgan Frost in Joel Farabee z zadetkom v prazno mrežo. Flames so sezono končali s 34-39-9.

Zvezdnik kraljev Kopitar je nastopil na svoji zadnji tekmi rednega dela sezone in končal s sedmim največjim številom točk v karieri med evropskimi igralci s 1316 točkami. Vodilni v tej kategoriji je Jaromir Jagr s 1921.

Edini gol za goste je dosegel Quinton Byfield, vratar Anton Forsberg pa je zbral 18 obramb.