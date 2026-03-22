Anže Kopitar je dosegel 700. točko na domačem ledu

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL v soboto zvečer pred domačimi gledalci izgubili proti Buffalu Sabres z 1:4. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je prispeval podajo pri vodilnem in edinem golu kalifornijske ekipe.

Osemintridesetletni Hrušičan je v svoji zadnji sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu dosegel že svojo 700. točko na domačem ledu (228 golov, 472 podaj), identičen statistični izkupiček v zgodovini franšize kalifornijske ekipe ima tudi Marcel Dionne.

Kralji so v sredi prve tretjine po asistenci Kopitarja in Šveda Adriana Kempeja povedli po golu Rusa Artemija Panarina, nato pa so na ledu v dvorani Crypto.com Arene zagospodarili hokejisti iz Bufalla. Za njihovo četrto zmago v nizu so zadeli Tage Thompson, Sam Carrick, Rasmus Dahlin in Zach Bensom, vratar Ukko-Pekka Luukkonen pa je zbral 26 obramb.

Los Angeles Kings so z 72 točkami trenutno na devetem mestu v zahodni konferenci in se krčevito borijo za preboj v končnico. Sedmouvrščeni Vegas Golden Knights imajo štiri, osmouvrščeni Nashville Predators pa točko prednosti pred njimi.

Naslednja tekma jih čaka v noči na ponedeljek, ko bodo gostovali pri ekipi Utah Mammoth.