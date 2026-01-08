Kralji po podaljšku izgubili, zopet poškodba Anžeta Kopitarja

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po podaljšku izgubili proti San Joseju s 3:4. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar zaradi poškodbe spodnjega dela telesa ni igral. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo 38-letni Hrušičan vrnil na led, a odsotnost ne bo daljša, so objavili pri Los Angelesu. Obenem so kralji pogrešali tudi Joela Armio.

Kljub temu so bili proti San Joseju dobri dve minuti oddaljeni od zmage, potem ko so pred tem dvakrat izničili prednost gostov. Nato pa je na sceno stopil eden najboljših mladih hokejistov na svetu Macklin Celebrini. V drugi tretjini je za goste zadel bivši hokejist Los Angelesa Tyler Toffoli, sedem minut kasneje pa je izenačil Alex Turcotte. V zadnjem delu igre je Adam Gaudette znova vzpostavil prednost morskih psov, a je vodstvo po golu Kevina Fiale trajalo le 62 sekund.

Sodniki so nato zaradi oviranja vratarja razveljavili vodilni zadetek Joela Edmundsona v 53. minuti, a se je slednji v 58. minuti oddolžil s podajo za zadetek Alexa Laferriera. Veselje ni trajalo dolgo, saj je dobro minuto kasneje kanadski olimpijec za Cortino in Milano Macklin Celebrini dodobra premešal obrambo kraljev in izenačil na 3:3.

V podaljšku so v igri 3 na 3 prevladovali domači, nato pa si je napako privoščil Adrian Kempe v napadalni tretjini, po novi podaji Celebrinija, ta je skupno že pri 67 točkah (24 golov, 43 podaj), je domačega vratarja Darcyja Kuemperja (24 obramb) premagal William Eklund.

San Jose je s tem preskočil Los Angeles na lestvici zahodne konference in je s 47 točkami sedmi, kralji so osmi (46). Na vrhu je Colorado z 69 točkami.