Anže Kopitar postal absolutna legenda kluba (VIDEO)

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z dvema goloma postavil nov mejnik v zgodovini moštva Los Angeles Kings. Na gostovanju pri New Jersey Devils je prehitel legendarnega Marcela Dionneja in postal igralec z največ točkami v zgodovini kluba, čeprav so kralji tekmo lige NHL izgubili s 4:6.

Kapetan kraljev je zdaj pri 1308 točkah v dresu Los Angelesa. Do rekorda je prišel na svoji 1505. tekmi za klub, pri čemer je zbral 450 golov in 858 podaj. Dionne je med letoma 1975 in 1987 na 921 tekmah dosegel 1307 točk (550 golov in 757 podaj).

Kopitar igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL

Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL, je po tekmi poudaril, da bi bil rekord še slajši ob zmagi. »Predstavljam si, da bi se počutil veliko bolje, če bi tekmo končali in zmagali. Mislim, da smo trenutno v središču dogajanja, zato ni veliko časa za razmišljanje o rezultatu,« je dejal Kopitar in namignil na boj Los Angelesa za mesto v končnici.

Hrušičan je ob tem priznal, da imajo takšni trenutki tudi posebno čustveno težo. »Ampak v takih časih po tekmi pomisliš, da je to morda tvoj zadnji dvoboj tukaj, zato je bila to dobra serija in imel sem nekaj dobrih noči v tej dvorani,« je dodal dolgoletni kapetan Kings.