Apotekarjeva po sporni odločitvi ni želela s tatamija, Fabjan brez komentarja (VIDEO)

V tem norem letu se je naučil ogromno

Mihael Žgank (na fotografiji drugi z desne) se je na mastersu ovenčal z bronasto kolajno. FOTO: Emanuele Di Feliciantonio/IJF

Ljubljana – Z mastersom v Qingdau, na katerem so od osmerice slovenskih reprezentantov s petimi mesti najvišje posegli(do 48 kg),(do 63 kg) in(do 66 kg), se je iztekel letošnji svetovni pokal v judu. Od naših sta kot zadnji na kitajske blazine stopili polsestri(do 78 kg) in(nad 78 kg), ki sta se od turnirja poslovili že po uvodnih nastopih.V judoističnih krogih je zlasti poraz evropske prvakinje z domačo borkopo spornem končnem prijemu dvignil precej prahu in pošteno razjezil Apotekarjevo, ki se nikakor ni strinjala s sodniško odločitvijo. To je jasno pokazala tudi s tem, da je po obračunu še več minut sama (o)stala na tatamiju.Klarin trener, ki je masters spremljal z domače Lopate, sojenja tokrat ni komentiral, z izkupičkom svojih varovank pa ni bil zadovoljen. »Ker so bila dekleta dobro pripravljena, sem pričakoval eno kolajno,« je poudaril 61-letni Celjan, alfa in omega pri najuspešnejšem slovenskem klubu Z'dežele Sankaku, ki letošnje sezone ni ocenil kot najuspešnejše.»Odličje sem si želel tudi na svetovnem prvenstvu,« je dal jasno vedeti, kaj pogreša v letošnji zbirki uspehov. »Čeprav je bila to na neki način sezona priprav za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, nisem povsem zadovoljen,« je poudaril Fabjan, ki bo dal čez praznike svojim izbrankam prosto, nakar jih bo takoj po božiču odpeljal na priprave v Italijo. Nova sezona svetovnega pokala se bo začela 23. januarja s turnirjem za veliko nagrado v Tel Avivu.Masters v Qingdau pa le ni minil brez Slovenca na zmagovalnem odru, nanj se je namreč povzpeloziroma, ki je pod turško zastavo, za katero se bori od lani, v kategoriji do 90 kilogramov navdušil s tretjim mestom. V obračunu za bronasto kolajno je premagal tudi izvrstnega Japonca Kento, tretjeuvrščenega z lanskega svetovnega prvenstva v Bakuju.»Čeprav sem prišel po zlato, sem kljub temu vesel, da sem končal v slogu. V tem norem letu sem se naučil ogromno, odslej pa bom povsem osredotočen na OI v Tokiu 2020. Pripravljen bom za osvojitev zlata,« je svojim navijačem sporočil 25-letni judoist iz Migojnic pri Žalcu.