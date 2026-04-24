Aprilska eksplozija slovenske golfistke Barbare Car v ZDA

Slovenska reprezentantka v golfu in študentka univerze Old Dominion je zmagala na konferenčnem finalu, sledi ameriški finale.
Barbara Car je zmagala na konferenčnem finalu in si priigrala vstopnico za vseameriški finale v študentskem golfu. FOTO: ODU
Rok Tamše
24. 4. 2026 | 10:30
24. 4. 2026 | 10:34
3:48
A+A-

Slovenska reprezentantka v golfu Barbara Car zaključuje drugo leto študija na univerzi Old Dominion v ZDA. Na področju izobraževanja ji gre odlično, prav tako pa tudi v golfu, kjer v tej sezoni dosega odlične rezultate in je prvo ime univerzitetne ekipe.

Znano je, da so tudi univerzitetna tekmovanja onstran velike luže izjemno kakovostna in konkurenčna, kar pomaga pri razvoju športnih karier mladih golfistk in golfistov z vsega sveta.

Enaindvajsetletna Barbara Car, sicer članica Racman Golf kluba in ena vodilnih igralk v slovenski reprezentanci v zadnjih letih, je v drugem letniku dobesedno eksplodirala tudi z izjemnimi igrami na zelenicah. Vrhunec je dosegla v aprilu, ko je najprej na dveh turnirjih zasedla drugo mesto, ta teden pa je poskrbela še za zmago na konferenčnem turnirju.

Barbara je študentka drugega letnika na univerzi Old Dominion v Norfolku v zvezni državi Virginia. FOTO: Blaž Samec
Ljubljančanka piše zgodovino univerze

Ljubljančanka je zmagala z 209 udarci, sedem pod parom igrišča. V tretji, zadnji krog igre je vstopila s petega mesta (-1), a je zadnji dan turnirja posameznic s šestimi udarci pod parom igrišča skočila na prvo mesto.

Carjeva je za dva udarca prehitela Lilain Buehle iz South Alabame in Danielo Campillo Martinez iz ULM, ki sta si delili drugo mesto.

Barbara v poletnih mesecih nastopa tudi za slovensko amatersko reprezentanco. FOTO: Blaž Samec
To pa še ni vse! Rezultat 66 udarcev predstavlja najnižji rezultat posameznega kroga v zgodovini prvenstva konference Sun Belt v ženskem golfu na igrišču Lakewood Golf Club. Barbara Car je prav tako prejela priznanje za uvrstitev v ekipo turnirja, saj je končala med najboljšimi šestimi.

Drugič v zadnjih štirih sezonah je golfistka z univerze Old Dominion osvojila naslov prvakinje konference Sun Belt v ženskem golfu. Leta 2023 je bila to Leah Onosato.

Carsko uživanje

»Uživala sem v preteklih treh dneh tukaj v južni Alabami,« je dodala Carjeva. »Kot ekipa smo ustvarile posebne zgodbe, ki se jih bom za vedno spominjala. Izjemno sem vesela svoje prve univerzitetne zmage. Komaj čakam na igro izpadanje,« je povedala Barbara Car, po sredini zmagi, včeraj pa je s soigralkami v polfinalu ekipne tekme na izpadanje morala priznati premoč ekipi ULM. Slovenka je edina prispevala polovico točke za svoj izenačen dvoboj s tekmico.

V letošnji sezoni se je forma slovenske reprezentantke strmo dvigala. FOTO: Blaž Samec
Zgodba o odpornosti in veri vase

Na svojo slovensko varovanko in celotno ekipo je ponosna tudi glavna trenerka ekipe ODU Mallory Kane: »Barbara se je lani umaknila s prvenstva konference Sun Belt, saj je popolnoma izgubila svojo igro. Leto pozneje je prvakinja! Njena zgodba je zgodba o odpornosti in veri vase. Za vedno je v knjigi rekordov in njena vstopnica za turnir NCAA je rezervirana!«

Barbara z očetom, trenerjem in predsednikom Racman GK Matjažem Carjem. FOTO: Blaž Samec
Pojasnimo: NCAA turnir v univerzitetnem golfu v ZDA je vrhunec študentskega golfa – gre za nacionalno prvenstvo, kjer se najboljše univerzitetne ekipe in posamezniki pomerijo za naslov prvaka pod okriljem National Collegiate Athletic Association (NCAA). S teh turnirjev je številne igralke in igralce pot vodila v profesionalni golf na najvišji ravni.

In med študentsko elito je letos tudi Slovenka Barbara Car!

Barbara Car zadovoljna z napredkom v igri in rezultati

Slovenska reprezentantka v golfu Barbara Car se je po dobrih igrah na EP vrnila na študij v ZDA.
Rok Tamše 21. 8. 2025 | 16:30
Študij gre gladko, na igrišču pa si Barbara Car obeta še več

Za slovensko reprezentantko v golfu Barbaro Car je prvo leto izobraževanja v ZDA. Pripravlja se za julijsko evropsko prvenstvo.
Rok Tamše 2. 6. 2025 | 08:15
Na carski poti do uresničitve golfskih sanj

Barbara Car je najboljša slovenska igralka golfa v amaterski konkurenci. Sledi študij v ZDA, želi si med poklicne igralke.
Rok Tamše 11. 10. 2023 | 10:00
golfBarbara CarOld Dominion UniversityZDAkonferenčni finale

