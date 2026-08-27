Aretirali šefa poljskega olimpijskega komiteja, v ozadju ura za 40.000 evrov

Predsednika poljskega olimpijskega komiteja Radosł​awa Piesiewicza so danes na Poljskem aretirali v okviru preiskave korupcije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na neimenovani vir iz poljskega pravosodja.

Piesiewicz je osumljen prejemanja podkupnin pri sklepanju sponzorskih pogodb. Kot trdijo preiskovalci, naj bi plačila izvršili prek platforme za digitalne valute zondacrypto, ki ji poljska vlada očita povezave z nacionalističnimi opozicijskimi skupinami, organiziranim kriminalom in ruskimi tajnimi službami.

»Takšen človek nikoli ne bi smel biti predsednik Poljskega olimpijskega komiteja,« je na omrežju x zapisal minister za šport in turizem Jakub Rutnicki. Dodal je, da je Piesiewicz »osramotil poljsko olimpijsko gibanje in izkoristil dobro ime poljskih športnikov«.

V središču afere luksuzna ura

Primer je dodatno odmeval v začetku tedna, ko sta medija Wirtualna Polska in TVN24 objavila ugotovitve skupne preiskave. Po njunih navedbah naj bi Piesiewicz od Przemysława Krala, vodje Zondacrypta, med drugim prejel uro Patek Philippe v vrednosti približno 40.000 evrov ter druga darila.

Ta darila naj bi prejel v zameno za njegovo »posredovanje« glede težav, ki jih je imela borza z Uradom za varstvo konkurence in potrošnikov. Piesiewicz sicer vztraja, da je uro plačal sam, Kral mu je pri nakupu le pomagal.

Preiskavo vodi šlezijski oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji pri državnem tožilstvu. Po informacijah, ki jih je tožilstvo posredovalo poljski tiskovni agenciji, bodo Piesiewicza po koncu postopkov v Varšavi prepeljali na tožilstvo v Katovicah.