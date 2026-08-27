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Aretirali šefa poljskega olimpijskega komiteja, v ozadju ura za 40.000 evrov

V ozadju odmevnega primera so domnevne nepravilnosti pri sponzorskih poslih in povezave, ki že dlje časa burijo poljsko javnost.
Zondacrypto je generalni sponzor poljskega olimpijskega komiteja, podjetje pa se v zadnjih mesecih pojavlja predvsem zaradi širše preiskave njegovih poslovnih in političnih povezav. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
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Zondacrypto je generalni sponzor poljskega olimpijskega komiteja, podjetje pa se v zadnjih mesecih pojavlja predvsem zaradi širše preiskave njegovih poslovnih in političnih povezav. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
B. P., STA
27. 8. 2026 | 13:18
27. 8. 2026 | 13:56
2:20
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Predsednika poljskega olimpijskega komiteja Radosł​awa Piesiewicza so danes na Poljskem aretirali v okviru preiskave korupcije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na neimenovani vir iz poljskega pravosodja.

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Piesiewicz je osumljen prejemanja podkupnin pri sklepanju sponzorskih pogodb. Kot trdijo preiskovalci, naj bi plačila izvršili prek platforme za digitalne valute zondacrypto, ki ji poljska vlada očita povezave z nacionalističnimi opozicijskimi skupinami, organiziranim kriminalom in ruskimi tajnimi službami.

»Takšen človek nikoli ne bi smel biti predsednik Poljskega olimpijskega komiteja,« je na omrežju x zapisal minister za šport in turizem Jakub Rutnicki. Dodal je, da je Piesiewicz »osramotil poljsko olimpijsko gibanje in izkoristil dobro ime poljskih športnikov«.

V središču afere luksuzna ura

Primer je dodatno odmeval v začetku tedna, ko sta medija Wirtualna Polska in TVN24 objavila ugotovitve skupne preiskave. Po njunih navedbah naj bi Piesiewicz od Przemysława Krala, vodje Zondacrypta, med drugim prejel uro Patek Philippe v vrednosti približno 40.000 evrov ter druga darila.

Ta darila naj bi prejel v zameno za njegovo »posredovanje« glede težav, ki jih je imela borza z Uradom za varstvo konkurence in potrošnikov. Piesiewicz sicer vztraja, da je uro plačal sam, Kral mu je pri nakupu le pomagal.

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Preiskavo vodi šlezijski oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji pri državnem tožilstvu. Po informacijah, ki jih je tožilstvo posredovalo poljski tiskovni agenciji, bodo Piesiewicza po koncu postopkov v Varšavi prepeljali na tožilstvo v Katovicah.

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PoljskakorupcijaVaršavapreiskavaRusijaaretacijaaferaRadoslaw PiesiewiczJakub RutnickiPrzemyslaw KralPoljski olimpijski komiteZondacryptoPatek PhilippeKatovicepodkupnine

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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