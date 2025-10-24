Argentinski voznik po egoističnem prehitevanju: Strahopetci ne pišejo zgodovine

V karavani formule 1 je vse pripravljeno na veliko nagrado Mehike. Na dirkališču bratov Rodriguez vsako leto vidimo razburljivo dirkanje, nedvomno pa bo tako tudi letos, ko Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom lovi Oscarja Piastrija in Landa Norrisa, vodilna voznika v prvenstvu, ki branita barve McLarna.

Prav tako pa se nekaj dirkačev še bori za svoje pogodbe. Prosta so še štiri mesta, dve v dirkalniku Racing Bulls, po eno pa v Red Bullu in Alpinu. V slednji ekipi ima sedež zagotovljen Francoz Pierre Gasly, veliko več negotovosti je okrog drugega bolida francoske ekipe, ki bo prihodnje leto uporabljala Mercedesove motorje.

Sezono je ob Gaslyju začel Avstralec Jack Doohan, ki pa ni prikazal dobrih predstav, zato ga je vodstvo ekipe na čelu z zloglasnim Flaviom Briatorejem odslovilo po vsega šestih dirkah. Nadomestil ga je nekoliko izkušenejši Argentinec Franco Colapinto, ki pa ni vozil nič boljše od Doohana. Le oba druga voznika Alpina v letošnji sezoni še nista zbrala točk za svetovno prvenstvo, Pierre Gasly je trenuto z dvajsetimi točkami na sedemnajstem mestu.

Franco Colapinto še čaka na prve letošnje točke. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Privržencem francoskega moštva v lasti Renaulta pa je v oči padel dogodek na minuli dirki za VN ZDA, ko je Colapinto preslišal ekipna navodila in nekaj krogov pred ciljem z nevarnim manevrom prehitel Gaslyja. »Ne vem, kako bi se odzval, če bi že imel pogodbo za prihodnje leto,« pravi.

»Popolnoma se strinjam, da je treba ekipna navodila vedno upoštevati. Razmere so bile zapletene in mislim, da je bilo zame kot voznika v tistem trenutku povsem normalno, da sem prehitel Gaslyja. Strahopetci ne pišejo zgodovine,« je še povedal na koncu in dvignil veliko prahu med navdušenci nad kraljico motošportov.

Velika nagrada Mehike bo ena izmed zadnjih preizkušenj v letošnji sezoni, do konca leta voznike čakajo še dirke v Braziliji, Las Vegasu, Katarju in Abu Dabiju. Oscar Piastri ima sedaj le še 14 točk pred ekipnim kolegom Landom Norrisom, Max Verstappen zaostaja 40 točk.