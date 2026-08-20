Armand Duplantis dobil dvoboj, izgubil boj za nov rekord

Švedski zvezdnik Armand Duplantis je z rekordom mitinga, 6,21 metra, zmagal v skoku s palico, v uvodni disciplini atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32 m, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, ni bil uspešen.

Preostale discipline v prestolnici olimpizma bodo v petek zvečer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja, Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ian Guček na 400 m ovire. V nedeljo bo v tej najprestižnejši atletski seriji mitingov v poljskem Chorzowu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh, Žan Rudolf bo na 1500 m skrbel za ritem.

Na obali pri jezeru v lozanskem predelu Ouchy sta se v skoku s palico na začasnem tekmovališču za zmago ponovno pomerila Duplantis in Grk Emanuil Karalis, ki je v zadnjih dveh letih na svetovnih in evropskih prvenstvih drugi za švedskim svetovnim rekorderjem. Oba sta preskočila v prvih skokih iste štiri višine vključno s 6,01 m, ko sta ostala sama v konkurenci.

Nato sta 6,11 m izpustila in nadaljevala na 6,16 m. Poskušala sta preseči rekord mitinga 6,15 m, ki ga je dve leti poprej postavil Duplantis. Slednji je rekordno višino zmogel v prvem skoku, v drugem pa Karalis.

Naslednja višina je bila 6,21 m, kar je deset cm pod svetovnim rekordom Šveda. Duplantis je bil znova prek letvice v prvem skoku, Karalis pa višine, ki je štiri centimetre višja od njegovega letošnjega osebnega rekorda, v dveh skokih ni zmogel. Tretjega je pustil za 6,26 m, ko tudi ni bil uspešen. Duplantis potem tu ni več skakal, pač pa je postavil letvico na 6,32 m. Po dveh neuspešnih skokih tretjič ni več poskusil.

Ta mestni dogodek v okviru Athletissime je bil kot običajno brezplačen, tekmovanje so popestrili z zabavnim programom in številnimi stojnicami.