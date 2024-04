Armand Duplantis za centimeter izobljšal svetovni rekord

Šved Armand Duplantis je na uvodni atletski diamantni ligi sezone v kitajskem Xiamenu v skoku s palico preskočil 6,24 metra in za centimeter izboljšal svoj svetovni rekord. Prejšnjo najboljšo znamko je s 6,23 m dosegel na finalu lanske diamantne lige v ameriškem Eugenu.

Olimpijski in svetovni prvak je tekmovanje začel pri višini 5,62 m in stopnjeval svojo formo. Potem ko je preskočil še 5,82 m in 6,00 m, vse v prvem poskusu, in ni imel tekmeca več, ki bi preskočil 6 m, je izbral višino svetovnega rekorda in jo je preskočil zanesljivo. Že osmič je 24-letni atlet postavil svetovni rekord.