Slovenski atlet po hudi nesreči še vedno v resnem zdravstvenem stanju

Slovenski metalec kopja Anže Durjava se je nedavno na treningu v Zalogu huje poškodoval. Do poškodbe je prišlo pri treningu metov, 25-letni atlet se je s kopjem poškodoval sam. Na kraju dogodka so mu hitro nudili prvo pomoč, nato pa ga pripeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Njegovo zdravstveno stanje je še vedno zelo resno.

Durjava je bil med kandidati na nastop na bližnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu ter na sredozemskih igrah v Tarantu, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije.

Letos je nastopil na evropskem pokalu v metih v Nikoziji, kjer je osvojil 16. mesto. Lani je na balkanskem prvenstvu v Grčiji osvojil srebrno medaljo. Osebni rekord 78,81 metra, ki ga uvršča na šesto mesto slovenske večne lestvice, je postavil leta 2023 v Slovenj Gradcu.

Slovenski reprezentanci je lani pomagal do preboja v prvo divizijo na evropskem ekipnem prvenstvu v Mariboru, Slovenijo pa je na istem tekmovanju zastopal tudi dve leti prej v Chorzowu.