Atleti podpisali pogodbe, Tina Šutej izpušča SP

Če želi športnik ali športnica na velikih tekmovanjih osvajati odličja, mora poleg kakovosti imeti vrhunsko, tudi finančno, podporo pri pripravah in treningu. Atletska zveza Slovenije je tako podpisala pogodbe s tekmovalci in tekmovalkami, ki predstavljajo ponos domače kraljice športov.

Razdeljeni so v pet kategorij, člani vrhunske selekcije 1 (Kristjan Čeh, Lia Apostolovski, Anita Horvat, Maruša Mišmaš Zrimšek in Tina Šutej) bodo od AZS v petih obrokih dobili po 11.000 evrov. Tisti, ki so v vrhunski selekciji 2, bodo imeli na razpolago 7000 evrov, vrhunska selekcija 3 bo dobila 4500 evrov. Lani sta bili dve vrhunski selekciji, znesek prispevka AZS je bil 9 in 5 tisoč evrov.

Tina Šutej ne bo nastopila v Glasgowu. FOTO: Blaž Samec

Letos so pogodbe podpisali tudi člani internacionalne selekcije (za vsoto 2000 evrov) in vrhunske mlade selekcije (1200). Celotni paket AZS je vreden 322.000 evrov. Ob podpisu pogodbe pa je Tina Šutej naznanila, da zaradi težav z Ahilovo tetivo izpušča dvoransko svetovno prvenstvo v Glasgowu od 1. do 3. marca.