Slovenska štafeta brez finala: Zamudili smo veliko priložnost

Slovenska moška štafeta 4 x 100 m je danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v Birminghamu končalo v nedeljo. V prvem krogu kvalifikacij je dosegla skupno 11. izid in se z 39,28 sekunde ni uvrstila v večerni finale. Najboljši so bili gostitelji Britanci z 38,29 sekunde.

Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik so zgrešili tudi slovenski rekord, 38,91, ki so ga v isti postavi tekli 16. julija letos v Luzernu. Za finale je bilo treba teči 39,17 sekunde.

»Zamudili smo veliko priložnost, saj nekaj ekip ni bilo v popolnih postavah, kot so Italija, Nizozemska in Belgija. Vidim sicer potencial v tej štafeti, ampak to je odvisno tudi od trenerjev, da bi tej štafeti posvetili potrebno pozornost za dobre nastope na velikih tekmah,« je izpostavil Čurin Prapotnik.

Je prvo ime slovenske štafete in je na tem prvenstvu posamično na 100 m tekel v polfinalu in bil peti v skupini za skupno 11. čas z 10,36 sekunde. Slovenski rekord je 19. junija letos v Mariboru spustil na 10,09 sekunde.

»Boljši smo kot pred dvema letoma, ko na EP nismo prišli do cilja, ampak finala si nismo priborili. V Luzernu smo tekli rekord z zelo slabimi predajami. Prva je bila tokrat zelo dobra, druge nisem videl, najina zadnja s Skočirjem pa ni bila ne dobra ne slaba,« je ocenil Čurin Prapotnik.