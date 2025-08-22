  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Čeh tretji v Bruslju: Ne vem, kaj je šlo narobe, disk ni letel

    Slovenski as Kristjan Čeh je bil razočaran z dosežkom na diamantni ligi v Bruslju, a se je prebil v finale v Zürichu. Najbolj osredotočen na SP v Tokiu.
    Kristjan Čeh si je obetal več v Belgiji. FOTO: Yves Herman/ Reuters
    Galerija
    Kristjan Čeh si je obetal več v Belgiji. FOTO: Yves Herman/ Reuters
    P. Z., STA
    22. 8. 2025 | 21:07
    22. 8. 2025 | 22:33
    4:38
    A+A-

    Svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na predzadnjem diamantnem mitingu sezone v Bruslju zasedel tretje mesto s 67,13 m in potrdil udeležbo na finalu naslednji teden v Zürichu. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je bila šesta s 4,64 m, v troskoku je bila Neja Filipič deveta s 13,75 m.

    image_alt
    Slovenski tekač navdušil na diamantni ligi v Lozani

    V metu diska je presenetljivo zmagal Jamajčan Ralford Mullings, letošnji študentski prvak v ZDA in leta 2021 v kenijskem Nairobiju mladinski svetovni podprvak. Z 69,66 m je ugnal tudi svetovnega rekorderja iz Litve Mykolasa Alekno, olimpijski podprvak je najdlje vrgel 68,82 m. Četrti je bil s 67,10 m nekdanji olimpijski in svetovni prvak, Šved Daniel Stahl.

    Že pred tem vodilni Čeh je s 27 točkami osvojil prvo mesto v seštevku discipline pred finalom najprestižnejše serije svetovnih mitingov, ki bo v Zürichu, 27. in 28. avgusta. Zmagovalci te tekme bodo, kot je to pravilo v zadnjem obdobju, postali tudi zmagovalci diamantne lige v posameznih disciplinah, saj prejšnji dosežki ne štejejo, seštevki prejšnjih tekem so pomembni le za preboj v finale.

    Drugi v seštevku je s 24 točkami Stahl, tretji z 18 točkami branilec diamantne zmage v disciplini Avstralec Matthew Denny, tudi bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici, četrti s 15 točkami pa Alekna. Nepričakovanega olimpijskega prvaka lani, Jamajčana Roya Stona, ne bo v finalu najboljše šesterice, ker je bil z devetimi točkami sedmi. S 65,67 m je bil tokrat šele sedmi.

    image_alt
    Sijajna Živa Remic pri 15 evropska podprvakinja med dekleti do 20 let (VIDEO)

    »Sploh ne vem, kaj je šlo danes narobe. Ni bila najboljša tekma po izjemno dobrih treningih v zadnjem času in dobro opravljeni bazični vadbi za SP naslednji mesec v Tokiu. Tehnično sem tudi dobro opravil, a disk ni poletel. Mogoče tudi zaradi premora med tekmami, ker je tekma nekaj drugega kot treningi. V peti seriji, kot sicer tudi prej, sem dal vse od sebe. Če ne bi v tej seriji dosegel svojega najboljšega izida, bi ostal brez zadnjega meta,« je pojasnil Čeh.

    Dejal je, da je bil prav njegov zadnji met njegov najboljši po tehnični plati. »A sem ga povsem zgrešil. S tretjim mestom sem ohranil skupno prvo mesto, a bo v finalu povsem nova tekma, vse bo šlo od začetka. Denny mi je lani odvzel zmago, tu so ostali težki tekmeci na čelu s Stahlom in Alekno. A se ne bom posebej pripravljal na diamantni finale, osredotočam se na SP. Po vremenski napovedi bo naslednji teden za finale v Švici slabo vreme. A sem imel že nekaj tekem letos v takih pogojih in sem dobro tekmoval,« je dodal Čeh.

    Kristjan Čeh ima v mislih samo svetovno prvenstvo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Kristjan Čeh ima v mislih samo svetovno prvenstvo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

    S 66,15 m je bil po prvi seriji tretji, po drugi seriji in neveljavnem poskusu pa je zdrsnil za dve mesti. Po drugem metu v nizu brez izida je po polovici tekme ostal peti. V četrti seriji, ko je Mullings prevzel vodstvo z 69,41 m, je dosegel točno 66 m. Alekna je pred tem od prve serije, ko je dosegel 68,82 m, vodil, a nato izgubil eno mesto.

    Ptujčan je nato v predzadnjem poskusu s 67,13 m napredoval na tretje mesto. Za tri centimetre je ugnal Stahla in si, ker ga potem nihče več ni prehitel, zagotovil finale, ki v tej seriji pomeni šesti met najboljše trojice na zaključku tekme. Stahl je imel sicer edini veljavni met v drugi seriji (67,10 m).

    Mullings je kot vodilni začel šesto serijo in še izboljšal najboljši dosežek tekme na 69,66 m, Alekna je vrgel 66,52 m, Čeh pa je še tretjič na tekmi ostal brez veljavnega poskusa.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenski tekač navdušil na diamantni ligi v Lozani

    Matic Ian Guček se je na mitingu v Švici izkazal z odličnim tretjim mestom. Težave za Tino Šutej.
    20. 8. 2025 | 22:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletski dragulj

    Sijajna Živa Remic pri 15 evropska podprvakinja med dekleti do 20 let (VIDEO)

    S časom 2:01,76 na 800 m je najobetavnejša slovenska atletinja postavila rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Šutejeva postavila rekord mitinga, Duplantis spet svetovnega (VIDEO)

    Tina Šutej je zmagala na atletskem mitingu v Budimpešti s preskočenih 4,73 metra. Švedov mejnik zdaj že 6,29 m.
    12. 8. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Čeh na mitingu v Tallinnu slavil kar dve zmagi, Šutejeva le za Italijanko

    Slovenski as se je na tekmovanju v glavnem mestu Estonije izkazal v dveh disciplinah.
    25. 7. 2025 | 19:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Slovenska reprezentanca napredovala v elitno skupino

    Naši atleti in atletinje so na dvodnevnem tekmovanju druge lige ekipnega evropskega prvenstva v Mariboru osvojili drugo mesto.
    29. 6. 2025 | 20:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    21. 8. 2025 | 23:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    atletikadiamantna ligaKristjan ČehTina ŠutejNeja FilipičBruselj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Velik podvig

    Sijajne mlade košarkarice v finalu evropskega prvenstva (FOTO, VIDEO)

    Na evropskem prvenstvu košarkaric do 16 let v Romuniji so se Slovenke zavihtele v finale. Proti Nemčiji sta 14 točk dosegli Veronika Ferjančič in Tija Kisovec.
    22. 8. 2025 | 21:46
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmska nagrada

    Veter, govori mi najboljši film 31. Sarajevskega filmskega festivala

    Za najboljši film je bila izbrana slovenska manjšinska koprodukcija režiserja Stefana Đorđevića.
    22. 8. 2025 | 21:34
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Niagarski slapovi

    V nesreči avtobusa v ZDA več mrtvih

    Število smrtnih žrtev še ni znano, saj so nekateri potniki še vedno ujeti v avtobusu.
    22. 8. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Diamantna liga

    Čeh tretji v Bruslju: Ne vem, kaj je šlo narobe, disk ni letel

    Slovenski as Kristjan Čeh je bil razočaran z dosežkom na diamantni ligi v Bruslju, a se je prebil v finale v Zürichu. Najbolj osredotočen na SP v Tokiu.
    22. 8. 2025 | 21:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    Zdravstvena stroka si je premislila: Z novima helikopterjema bo delo boljše

    Pozivali so k razveljavitvi pogodbe, sedaj pa so ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane.
    22. 8. 2025 | 20:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Niagarski slapovi

    V nesreči avtobusa v ZDA več mrtvih

    Število smrtnih žrtev še ni znano, saj so nekateri potniki še vedno ujeti v avtobusu.
    22. 8. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Diamantna liga

    Čeh tretji v Bruslju: Ne vem, kaj je šlo narobe, disk ni letel

    Slovenski as Kristjan Čeh je bil razočaran z dosežkom na diamantni ligi v Bruslju, a se je prebil v finale v Zürichu. Najbolj osredotočen na SP v Tokiu.
    22. 8. 2025 | 21:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    Zdravstvena stroka si je premislila: Z novima helikopterjema bo delo boljše

    Pozivali so k razveljavitvi pogodbe, sedaj pa so ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane.
    22. 8. 2025 | 20:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo