Rekordni sklad si bosta delila tudi Šutejeva in Guček

Letos 2026 se bo v zgodovinsko slovenske atletike zapisalo kot eno najbolj uspešnih, za to sta seveda ob evropskemu prvaku in zmagovalcu diamantne lige Kristjanu Čehu precej zaslužna Tina Šutej in Matic Ian Guček. Šutejeva je spomladi postala svetovna dvoranska podprvakinja v skoku s palico, pred kratkim pa osvojila zlato kolajno z rekordom sredozemskih iger. Guček je trikrat popravil državni rekord na 400 m ovire ter se prvič spustil pod mejo 48 sekund. Člana celjskega AD Kladivar sta sodelovala na finalu diamantne lige v Bruslju in oba konec tedna čaka premierni nastop na t. i. ultimativnem svetovnem prvenstvu (World Athletics Ultimate Championships) v Budimpešti tudi s super denarnim skladom.