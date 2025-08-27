Šutejeva peta na finalu diamantne lige

Tina Šutej je v finalu diamantne lige v Zürichu osvojila peto mesto s 4,65 metra. Organizatorji so tekmovanje, ki je bilo prvotno predvideno v četrtek, zaradi napovedi močnega dežja prestavili na prvi dan finala. V četrtek bo drugi dan finala, ko bodo tekme na slovitem stadionu Letzigrung, ob 17.30 bo med šesterico tekmoval tudi svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh.

Tekmovanje v ženskem skoku s palico je tako kot bo še nekaj disciplin potekalo na trgu Sechseläutenplatz v središču mesta in je bilo po novem prva disciplina sporeda uvodnega dne. Na prvih treh mestih so bile predstavnice ZDA.

Slavila je z 4,82 m Katie Moon. Aktualna olimpijska podprvakinja si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo v drugi polovici septembra skušala osvojiti tretje zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih po letih 2022 v Eugenu in 2023 v Budimpešti.

Druga je bila s 4,75 m Sandi Morris, dvakratna svetovna dvoranska prvakinja je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na OI. Tretje mesto si je z osebnim rekordom 4,75 m priborila Emmly Grove. Pred Šutejevo je bila prav tako s 4,65 m četrta še evropska prvakinja na prostem in v dvorani, Švicarka Angelica Moser.

Na trgu Sechseläutenplatz bodo danes ob 17.05 po prvotnem programu začeli v suvanju krogle za moške in ženske, prvi dan finala bodo končali tekmovalci v troskoku, pred tem bo še ženski skok v višino s svetovno rekorderko iz Ukrajine, Jaroslavo Mahučik, ter skok s palico za atlete. Ta se bo začel ob 17.43 s Švedom Armandom Duplantisom. Olimpijski, svetovni in evropski prvak je 12. avgusta v Budimpešti v drugem poskusu preskočil šest metrov in 29 centimetrov ter za centimeter izboljšal svoj prejšnji svetovni rekord, ki ga je junija zabeležil v Stockholmu.