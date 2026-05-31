Zmaga Čeha in odličen tek Čurina Prapotnika

Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 m. Anej Čurin Prapotnik 10,18 na 100 m.
Kristjan Čeh je zmagal na domačem štadionu. FOTO: Antonin Thuillier/Reuters
Kristjan Čeh je zmagal na domačem štadionu. FOTO: Antonin Thuillier/Reuters
Š. R., STA
31. 5. 2026 | 21:28
31. 5. 2026 | 21:59
Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 m, imel pa je le en veljaven met. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na 100 m slavil z 10,18 ter ob dovoljenem vetru +0,3 m/s le za pet stotink zaostal za slovenskim rekordom.

Guček blizu rekordu, drugi v Dresdnu

Državni rekord 10,13 je Matic Osovnikar tekel leta 2007 na svetovnem prvenstvu v japonski Osaki, kjer je nastopil v finalu. Čurin Prapotnik je tekel najhitreje v karieri in kot drugi najhitrejši Slovenec doslej za tri stotinke zgrešil normo (10,15) za avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu.

Klara Lukan postaja neustavljiva, njen je tudi Manchester

Čurin Prapotnik je nato za konec mitinga dosegel še osebni rekord na 200 m in se je z 20,96 v predzadnji skupini spustil pod mejo 21 sekund. Tri stotinke pred njim je bil le zmagovalec zadnje skupine, Britanec Daniel Offiah (20,93).

Osebna rekorda sta na 200 m za prvi mesti zabeležili tudi Zala Istenič (Žak), ki je s 22,97 prvič in kot šele peta Slovenka tekla pod 23 sekundami, ter Lina Hribar (Žak) s 23,57. Hribar je pred tem ponovno izboljšala svoj osebni rekord na 100 m, najprej v kvalifikacijah s 11,43, nato pa je bila najboljša tudi v finalu z 11,51.

Filip Jakob Demšar (Žak Ljubljana) je sezono na 110 m ovire odprl s 13,86 sekunde v kvalifikacijah ter v finalu ob le še enem tekmovalcu v brezvetrju s 13,79. Toliko je ob njem na nižjih ovirah tekel tudi starejši mladinec kranjskega Triglava Girandon, ki je bil po fotofinišu drugi. Demšarja je za manj kot štiri desetinke ločilo od norme za EP (13,40).

Anej Čurin Prapotnik je imel odličen tek. FOTO: Ben Stansall/AFP

Čeh, ki bo v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, je imel prvič doma resno konkurenco, a je prepričljivo ugnal Avstrijca Lukasa Weisshaidingerja, ki je bil na prejšnjem EP v večnem mestu tik za Čehom drugi. Bronast je bil še na EP leta 2018 v Berlinu ter tretji tudi na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in SP 2019.

Avstrijec z 59,38 m ni presegel 60 m, Čeh pa je imel veljaven met le v četrti seriji. »Danes mi je šlo slabše, delali smo na tem, da dvignem raven tehnike v zadnjem času. Tega danes nisem izkoristil, čeprav sem imel resno konkurenco. V prvem metu sem prestopil, drugega sem poslal v mrežo, tretji pa je pristal izven sektorja za meritve kot tudi peti. Imel sem nato na srečo priložnost za četrti met, ki sem ga šel na 'ziher'. Bil je počasen in imam še rezerve za sezono,« je pojasnil Čeh.

»Bil je dež in tudi spremenljiv veter, a sem končno tekel tako dober čas na 100 m. Glavni cilj je norma za EP in da se spustim pod 10,10. Tudi na 200 m, še sam se ne spomnim, kdaj sem to razdaljo nazadnje tekel, sem bil tokrat zelo dober. Čeprav nisem zmagal, to niti ni bilo zame pomembno, pa sem tekel zelo hitro,« je ocenil Čurin Prapotnik.

Zala Istenič je šele kot peta Slovenka tekla pod 23 sekundami na 200 m. FOTO: Peter Kastelic/AZS
Zala Istenič je šele kot peta Slovenka tekla pod 23 sekundami na 200 m. FOTO: Peter Kastelic/AZS

»Prej sem imela v sezoni nekajkrat tri teke v enem dnevu, danes se je dobro izšlo, da sem tekla le na 200 m. Padla je tudi meja 23 sekund. Želim si normo za EP tudi na 200m m, 15 stotink mi še manjka. Zagotovo bom še stopnjevala izide po tem res lepem uvodu v sezono,« je bila po seriji osebnih rekordov zadovoljna Isteničeva.

»Fantastičen dan, dva osebna rekorda in tudi tretji tek je bil boljši od najhitrejšega lani. Pogoji niso bili idealni, deževalo je malo, tudi veter ni bil optimalen. Na 200 m pa sem slabše opravila prvih 100 m, a me je Istenič vlekla naprej, za kar sem ji hvaležna,« pa je povedala Hribarjeva.

