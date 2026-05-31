Guček blizu rekordu, drugi v Dresdnu

Slovenski atlet Matic Ian Guček (Kladivar) je bil drugi na 400 m z ovirami na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde in za 24 stotink zgrešil svoj državni rekord. Nika Glojnarič (Brežice), druga slovenska predstavnica, je bila s svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 m ovire četrta.

Dvaindvajsetletni Guček, ki že ima normo za avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu, je zaostal le za domačinom Emilom Agyekumom. Ta je tekel 48,23 sekunde in s tem rekord mitinga. Bil je član bronaste nemške štafete 4 400 m na evropskem prvenstvu v Rimu leta 2024.

Matic Ian Guček: »Danes je za menoj dobra tekma in sem z doseženim izidom zadovoljen. Dober znak je, da sem stalno blizu osebnega rekorda. Pogoji sicer niso bili najboljši, ker je bilo kar vetrovno. Počutim se zelo dobro in optimistično gledam na naslednjo tekmo.«

Guček je 24. maja letos v nemškem Rehlingenu zasedel drugo mesto in z 48,40 sekunde le za desetinko in pol zgrešil državni rekord 48,25, ki ga je tekel 8. avgusta lani v Banski Bystrici na Slovaškem.

To je bila druga letošnja tekma nekdanjega mladinskega svetovnega podprvaka in lani bronastega na EP za mlajše člane. Na uvodni diamantni ligi in svoji prvi v sezoni je sredi maja v Šanghaju na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde v elitni svetovni konkurenci zasedel peto mesto.

Petindvajsetletna Glojnaričeva je v Dresdnu le za dve stotinki zgrešila svoj osebni rekord in za šest stotink normo 12,88 za letošnje EP. Z rekordom mitinga je zmagala je Rayniah Jones iz ZDA z 12,64, veter pa je pihal v mejah dovoljenih +1,3 m/s.

»Tek je bil veliko boljši kot na prejšnjih tekmah. Spet sem sicer malo 'zaspala' na štartu. Nato sem do šeste ovire zelo tekoče tekla, a znova zadela oviro z zadnjo ložo in izgubila ritem. Kljub temu sem zadovoljna, iz tekme v tekmo sem hitrejša in komaj čakam na četrtek, ko bom nastopila v Avstriji,« je pojasnila Glojnaričeva.