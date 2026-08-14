Matic Ian Guček in Maruša Mišmaš Zrimšek sedma, tokrat brez kolajne za Slovence

V današnjem večeru na evropskem prvenstvu v atletiki smo z nestrpnostjo spremljali predvsem dve tekmovanji. V teku deklet na 10 kilometrov sta nastopili Maruša Mišmaš Zrimšek ter Klara Lukan. Slednja je danes imela zelo visoka pričakovanja, dolgo časa je tekla v ospredju, nato pa jo je odrezalo in ni končala med deseterico. Mišmaš Zrimškova je bila na zelo dobrem sedmem mestu. Evropska prvakinja je postala Italijanka Nadia Battocletti.

Spomnimo, Lukanova je letos na isti razdalji na cesti dosegla evropski rekord. Postala je prva Evropejka, ki je deset kilometrov pretekla v manj kot pol ure (29:50), seveda pa je tek na štadionu nekoliko drugačen. Zelo pomembna je predvsem taktika, kar smo videli tudi na tokratni tekmi.

Ritem je bil na današnji tekmi od začetka izjemno hiter. Klara Lukan je tekla povsem v ospredju, Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenska rekorderka na 3000 m z zaprekami, ki se je po poškodbi in porodu posvetila tekom na daljših razdaljah, pa je že po treh kilometrih zašla v težave, a se je borbeno obdržala med najboljšimi.

Glavno pospeševanje se je tokrat zgodilo na sedmih kilometrih, ko so se oddaljile štiri atletinje, Lukanova pa je nekoliko zamudila in je ostala zadaj. Nato jo je precej odrezalo, prehitela jo je tudi Mišmaš Zrimškova, ki je bila danes imenitna. Za zlato kolajno se je naposled udarila četverica, med katero je bila naposled najboljša Italijanka Nadia Battocletti, dobra prijateljica Klare Lukan je v zaključku izjemno pospešila. Zmagala je s časom 31:41:17.

Guček naposled sedmi

Pozneje je odličje napadal še Matic Ian Guček. Tek na 400 metrov z ovirami je začel zelo hitro, naposled pa je s časom 48:76 končal kot sedmi. Zlata se je z rekordom prvenstev razveselil Norvežan Karsten Warholm, za zmago je potreboval 46 sekund in 63 stotink. Guček je sicer v polfinalu tekel 48:03, kar bi v finalu zadoščalo za tretjo kolajno. Srebro je tokrat osvojil Nemec Emil Agyekum (47:87), tretji pa je bil Turek Ismail Nezir (48:26).

Čeh se je še uradno okitil z zlato

Kristjan Čeh se je še drugič okitil z evropskim zlatom. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Na podelitvi pred današnjim večernim programom pa je svoje drugo evropsko zlato odličje prejel tudi imenitni Kristjan Čeh, ki je ubranil rekord evropskega prvaka v metu diska. »Ponosen sem na najboljšo serijo v zgodovini velikih tekem v metu diska,« je Čeh izpostavil, ko je prejel odličje.

»Vedel sem, kaj lahko naredim, upal na tak izid, saj so treningi dobro potekali. Na tekmo sem šel samozavesten. Vedel sem, kaj moram narediti, kako čutiti disk v roki in kako mora leteti. Vse sem vedel in tako tudi storil,« je po podelitvi povedal Čeh.

Povprečje njegovih šestih finalnih metov je bilo 70,39 m, kar je najboljša serija v zgodovini olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev v njegovi disciplini. »Bilo je še nekaj rezerve, danes nisem tako utrujen, kot bi bil lahko. Vesel sem, to je tretje evropsko prvenstvo in tretja medalja. To daje vsemu še dodatno vrednost. Dobro sem začel že z naslovom podprvaka pred šestimi leti,« je dodal Čeh.