Čeh na slab dan zmagal z rekordom mitinga, odličen čas Prapotnika

Kristjan Čeh (Ptuj) je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord štadiona. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na 200 m tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 m ovire tekel član piranskega kluba Mitja Zubin.

Med atletinjami je bila v tej disciplini prva slovenska rekorderka Agata Zupin z 58,13. Maja Bedrač, klubska kolegica Čeha, je v skoku v daljino s 6,48 metra znova dobro opravila svoje delo.

Brez ovir sta stadionski krog najhitreje pretekla Maj Janža s 46,92 in Avstralka Rebecca Bennett z 52,70. Na drugem mestu se ji je z najboljšim časom kariere 52,76 približala obetavna članica ljubljanskega Kronosa Maša Medjimurec, rojena leta 2007.

Na 100 m je osebni rekord za zmago z 10,52 dosegel Timotej Cvelbar, na 200 m pa sta pod 24 sekundami tekli le Hrvatica Veronika Drljača (23,56) in članica ljubljanskega Žaka Pika Bikar Kern s 23,89.

Čeh je imel za nov zelo dober nastop le en neveljaven met v drugi seriji, sicer pa je imel zelo konstantne mete 66,62, 67,60, 68,47, 66,99 in 67,07 metra. »Želel sem vreči prek 70 m, ne le rekorda štadiona. Ampak sem bil kar utrujen, že od jutra se nisem najbolje počutil. Kar dolgo sem čakal na mete zaradi velikega števila tekmovalcev. Veter je pihal tudi od zadaj, v hrbet, kar za disk ni dobro. Če sem na slab dan presegel 68 m, je to res zelo dobro,« je pojasnil Čeh, ki ga 4. julija čaka diamantna liga v Eugenu.

»Bili so kar dobri pogoji, dež me ni toliko motil, bil je celo osvežilen, ker je kar toplo. Na 200 m še vedno tečem bolj za trening in zato je bil nastop kar v redu. Tudi naprej bo 100 m moja glavna disciplina. Imel sem kar nekako psihičen blok za daljšo daljavo v preteklosti, a sedaj je vse bolje,« je dejal Čurin Prapotnik.

Nedavno je izboljšal slovenski rekord na 100 m Matica Osovnikarja, slednji ima še vedno državni rekord na pol štadionskega kroga z 20,47 iz leta 2004. Ob dovoljenem vetru v hrbet m (+1,2 m/s) sta bila tokrat blizu meje 21 sekund tudi tekač na 400 m Lovro Mesec Košir, ki je z 21,01 tudi tekel osebni rekord, in z 21,03 tretji Andrej Skočir.

Zubin je prvič tekel pod 50 sekundami in za skoraj sekundo izboljšal svoj prejšnji rekord. »Že vso sezono čakam na tak tek. Vesel sem, so pa še rezerve, v tehniki in tempu še vedno napredujem. Mi pa pomaga, da imamo pri nas tako dobrega tekača v moji disciplini, kot je Matic Ian Guček, kar me še bolj motivira in vleče naprej,« je povedal mladi Primorec.

»Po poškodbi stopala lani se vračam, čeprav se še pozna, da lani nisem bila zraven. Več sem delala na daljših razdaljah na treningih in pridobila sem vzdržljivost. Malo mi manjka še na zadnjih ovirah, to moram še popraviti. Poleg tega pa moram v prihodnje še malo hitreje začenjati,« je pojasnila Zupinova.

To je bil zadnji miting mednarodne lige Telekoma Slovenije, za skupni seštevek bo štel le še pokal, ki bo naslednji petek in soboto v Mariboru.