Primož Kobe za slovo po novi slovenski rekord na Ljubljanskem maratonu

Na jubilejnem 30. NLB Ljubljanskem maratonu se bo od tekmovalne kariere poslovil Primož Kobe, ki zaključuje 17-letno maratonsko pot. V prihodnje se bo posvetil treniranju slovenskih maratonskih upov, rekreativno pa se bo udeležil še kakšnega teka na 42 km. FOTO: Voranc Vogel Na ljubljanskem maratonu je sicer prvič tekel pred 21 leti, ima pa tudi slovenski rekord proge z 2:17:03 iz lanskega leta. Izkazati se namerava tudi na svojem sklepnem maratonu v glavnem mestu, kjer bo imel izjemno podporo ...