Primož Kobe za slovo po novi slovenski rekord na Ljubljanskem maratonu

Najboljši slovenski maratonec v zadnjih 17 letih, olimpijec iz Londona 2012, bo pri 45 letih še zadnjič tekmoval pred domačimi navijači.
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Primož Kobe se je lani izkazal s slovenskim rekordom na Ljubljanskem maratonu. FOTO: Voranc Vogel
Na jubilejnem 30. NLB Ljubljanskem maratonu se bo od tekmovalne kariere poslovil Primož Kobe, ki zaključuje 17-letno maratonsko pot.
V prihodnje se bo posvetil treniranju slovenskih maratonskih upov, rekreativno pa se bo udeležil še kakšnega teka na 42 km. FOTO: Voranc Vogel
Na ljubljanskem maratonu je sicer prvič tekel pred 21 leti, ima pa tudi slovenski rekord proge z 2:17:03 iz lanskega leta.
Izkazati se namerava tudi na svojem sklepnem maratonu v glavnem mestu, kjer bo imel izjemno podporo ...
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