Zlata Živa Remic: Z medaljo sem domov potovala kar 35 ur

Mlada slovenska atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje.

Komaj 16-letna slovenska atletinja je v Eugenu pod vodstvom trenerja Gregorja Grada pokorila konkurenco do 20 let.

Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska.

FOTO: Voranc Vogel

Z uspehom v Eugenu je Remičeva postala šele tretja v zgodovini slovenske atletike z zlato medaljo na MSP po Gregorju Cankarju v skoku v daljino (1994) in Tomu Teršku v metu kopja (2024).