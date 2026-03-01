Živa Remic državna prvakinja, nov naslov Žana Rudolfa

Žan Rudolf je drugi dan državnega dvoranskega prvenstva v atletiki v Novem mestu zmagal v teku na 3000 m z 8:08,00 in sobotnemu državnemu rekordu na 1500 m dodal še drugi naslov. Rudolf je slovenski rekorder tudi na 800 m. Pričakovane zmage so zabeležili tudi drugi favoriti.

Izjemno obetavna mladinka Živa Remic (Olimpija) je v odsotnosti Anite Horvat osvojila dvoranski članski naslov na 800 m z 2:01,45, zelo se ji je z osebnim rekordom približala Hana Grobovšek (Kranj), ki je tekla 2:02,55.

Med atleti je na tej razdalji Jan Vukovič (Kladivar) zmagal z 1:47,36 in za štiri desetinke zaostal za slovenskim rekordom (1:46,96) Rudolfa iz leta 2013.

Nika Glojnarič (Brežice) je na 60 m ovire s 8,14 s petimi stotinkami prednosti dobila dvoboj z Lano Andolšek (Kranj, 8,19). Neja Filipič (Mass Ljubljana) v troskoku naslov osvojila s 13,68 m.

Lia Apostolovski (Kranj) v skoku v višino za zmago preskočila 1,85 m. Na 200 m sta naslova zanesljivo osvojila člana Žaka Pika Bikar Kern s 24,11 in Andrej Skočir (Žak) z 21,54

»V tekih na srednje proge smo Slovenci zelo napredovali, ampak tako je tudi drugod po Evropi. S temi izidi sedaj bi bili včasih pri vrhu, sedaj smo pod tridesetim mestom. A zagotovo bomo s takim načinom dela svoje dosežke še izboljšali,« je ocenil Vukovič.

Za naslov se je moral kar potruditi, saj je sedem let mlajši Benjamin Lakošeljac iz koprskega kluba s 1:47,56 tekel osebni in starejši mladinski slovenski rekord. V soboto je Vukovič obenem pomagal Rudolfu pri postavljanju rekorda. »V skupini tekmovalcev na srednje proge smo prijatelji, družimo se tudi izven tekmovališč,« je dodal Vukovič.

Žan Rudolf se je izkazal. Foto AZS

»Kar malo sem razočarana nad današnjim nastopom, saj sem sposobna več. A sem zadela že prvo oviro in tudi potem delala napake. Zagotovo bi se lahko tekla okrog osmih sekund,« je povedala Glojnaričeva, ki je že pred časom izpolnila normo za dvoransko svetovno prvenstvo v drugi polovici tega meseca na Poljskem. V luči tega tekmovanja bo skušala naslednjo soboto v Mariboru izboljšati tek med ovirami.

Šestnajstletna Remičeva je sicer tudi že izpolnila normo za dvoransko SP, a še ne bo nastopila na tem tekmovanju. »S trenerjem sva sprejela pravilno odločitev, ker sem še zelo mlada in mogoče bi bila to še vedno prevelika bremenitev zame. Tudi poleti bosta moja glavna cilja mladinski tekmovanji in ne evropsko člansko prvenstvo,« je povedala Remičeva in dodala, da ji je v zaključku teka na DP zmanjkalo moči, da bi se morebiti še bolj približala meji dveh minut.

Filipičeva je imela precej težav v zaletu, ob treh prestopih je z daljavo tekme šele v šestem poskusu za 30 cm presegla svojo prejšnjo prvo daljino. »Imela sem težave v zaletu, zato mi ni uspelo, da bi se tako kot na nekaj tekmah zime približala meji 14 metrov,« je dejala Filipičeva.

Še upa na preboj na dvoransko SP. »Če mi to slučajno ne bi uspelo, pa bom imela malo več časa za pripravo na poletje in prvo tekmo na diamantni ligi sredi maja v Dohi, ki jo imam že potrjeno.« Na drugem mestu se je 13 metrom z osebnim rekordom 12,95 m povsem približala Nika Dovžan Karahodžić (Kranj), ki je tako kot Remičeva rojena leta 2009.

Brez nastopa na dvoranskem SP je ostala Lia Apostolovski, ki je bila na tem prvenstvu bronasta v Glasgowu pred dvema letoma. V prvem poskusu na DP je zmogla 1,77 m, v drugih 1,80 in 1,85, trikrat je letvico podrla na 1,88 m.