FOTO:Atletska liga bo, a vsaj na začetku ne mednarodna

Ljubljana

Predsednik atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar zagotavlja spletne prenose. FOTO: Voranc Vogel

DP 25. in 26. julija v Celju

Ne bodo le vaške tekme

Lanska skupna zmagovalca slovenske mednarodne atletske lige (MAL) sta bila Maja Mihalinec in metalec kladiva Nejc Pleško. Oba bosta v letošnji ligi branila naslova. »Lani sem imela odlično sezono, letošnja zimska je bila celo na najvišji ravni v moji karieri. Zato sem se zelo veselila poletne sezone, a bo povsem drugačna od pričakovanj. Zamudila sem tudi mesec dni treningov, ker sem morala zaradi omejitvenih ukrepov nekaj časa teči po pesku in to ni bilo dobro za mojo tetivo, zaradi katere sem morala prej izpustiti skoraj dve sezoni,« je povedala Mihalinčeva, ki je bila izbrana tudi za atletinjo lanskega leta pri nas. »Osrednji cilj bodo olimpijske igre prihodnje leto, v tem letu namreč ni kakšnega večjega mednarodnega atletskega dogodka. Naša liga bo zelo pomembna, da ne bi ostali brez pravega tekmovalnega ritma. Tudi ne bodo le 'vaške tekme', ker so tekmovanja naše lige zelo dobro organizirana,« pa je ocenil Pleško.

Nejc Pleško razmišlja predvsem o olimpijskih igrah. FOTO: Jure Eržen

Kevo: Končno!

Vodja strokovnega sveta AZS Vladimir Kevo: »Končno. Atletska sezona se je začela 31. maja v Radovljici, vsi naši atleti pa so tudi v času omejitvenih ukrepov vadili tako ali drugače. Na AZS smo pripravili nov koledar in vanj umestili zelo pomembno mednarodno ligo in skoraj vsak teden imajo člani vsaj eno tekmo. To pomeni, da bodo imeli vsaj dobro slovensko konkurenco in da tekmovanja vendarle bodo. Upam, da v drugem delu tudi z gledalci. Vprašanje je, kako se bo letos od avgusta najprej odvijala mednarodna sezona, tudi kar se tiče možnosti potovanj.«

Vladimir Kevo je vesel, ker je atletska sezona končno štartala. FOTO: Jože Suhadolnik

Nagrade za najboljše

- Atletska zveza Slovenije (AZS) bo v sodelovanju z organizatorji največjih mitingov v državi letos spet organizirala mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije (MAL), ki pa zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem omejitvami za tekmovanje vsaj v njenem začetku še ne bo mednarodna.Skupni nagradni sklad bo 31.500 evrov, skupni stroški organizacije za AZS pa okrog 50.000 evrov, je pojasnil direktor AZS. Lani je po daljšem premoru liga ponovno zaživela. Serija tovrstnih tekmovanj je pred tem prvič potekala med letoma 2007 in 2012.Predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS)je dodal, da bodo tekme prek interneta prenašali tudi v živo.Tudi letos bo v povsem spremenjenem koledarju tekmovanj prva od šestih tekem lige potekala v Slovenski Bistrici, namesto običajnega termina ob koncu maja bodo tokrat Stepišnikov memorial v metu kladiva ter druge discipline v soboto, 13. junija.V soboto in nedeljo, 4. in 5. julija, bo prva velika članska tekma; v Ljubljani bo potekal atletski pokal Slovenije (APS). Državno prvenstvo bo 25. in 26. julija v Celju.V torek, 23. junija, bodo v Mariboru pripravili miting z memorialno disciplino Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m. V Ljubljani bo 15. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana 16. julija. Tradicionalni miting v Novem mestu bo v sredo, 2. septembra.Obe prvenstvi, DP in APS, bosta tudi šteli za MAL, poleg bistriškega mitinga pa še trije. V torek, 23. junija, bodo v Mariboru pripravili miting z memorialno disciplino Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m. V Ljubljani bo 15. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana 16. julija. Tradicionalni miting v Novem mestu bo v sredo, 2. septembra.AZS bo ob koncu tekmovanj po najboljših pet v moški in ženski konkurenci nagradila z 2000, 1500, 1000, 750 in 500 evri bruto, vsak, ki se bo potegoval za nagrado, pa bo moral nastopiti vsaj na štirih mitingih. Za te končne nagrade so bodo lahko potegovali le slovenski atleti in atletinje, tudi če bi bila pozneje v sezoni liga lahko tudi mednarodna.Pri končni razvrstitvi se bo upošteval seštevek točk štirih najboljših rezultatov v katerikoli disciplini iz štirih različnih mitingov. Prvo mesto bo prineslo štiri točke, drugo dve, tretje pa eno točko. Upoštevali bodo le tiste rezultate, ki presegajo 950 točk po mednarodnih tablicah. Dodatne točke bodo prinesli članski državni rekordi (4) ter po mednarodnih tablicah med 950 in 999 točkami eno dodatno točko, med 1000 in 1049 dve, med 1050 in 1099 tri, med 1100 in 1149 štiri, 1150 in 1199 pet, med 1200 in 1249 pa šest dodatnih točk.