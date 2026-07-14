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Drugo

Žiga Šeško nemočen na debiju med člani

Naš največji up v tenisu Žiga Šeško je izpadel v Umagu, kjer ge je v dveh nizih odpravil Daniel Merida Aguilar. Prvi nastop v članski konkurenci.
Žiga Šeško je največji slovenski up v tenisu. FOTO: Blaž Samec
Galerija
Žiga Šeško je največji slovenski up v tenisu. FOTO: Blaž Samec
P. Z.
14. 7. 2026 | 19:31
14. 7. 2026 | 19:33
1:42
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Največji slovenski up v tenisu, 17-letni Hrastničan Žiga Šeško, se je ravno vrnil iz Wimbledona, kjer je slavil v konkurenci moških dvojic na mladinskem turnirju, vendar ob prvem nastopu v članski konkurenci spoznal, da še ni konkurenčen med člani.

V prvem krogu turnirja ATP 250 v Umagu ga je v dveh nizih, s 6:4 in 6:1, premagal štiri leta starejši Španec Daniel Merida Aguilar

Šeško je januarja osvojil mladinski grand slam v Wimbledonu. Med člani je zatem igral v Davisovem pokalu, v katerem je Slovenija v Velenju izgubila proti Turčiji. 

Šeško je dvoboj dobro začel. V prvem nizu je Španec v sedmi igri izkoristil edino priložnost za brejk in vodstvo s 4:3 ter prednost obdržal do konca. V drugem nizu pa je v Istri prišla do izraza kakovostna razlika. Šeško je dobil prvo igro na svoj servis, ostalih šest pa Merida Aguilar, 87. igralec sveta.

Letos je Šeško v kvalifikacijah turnirjev ATP debitiral na travi v Santa Ponsi na Majorki in se tam poslovil po prvi tekmi, v Umagu pa je v glavnem delu žreba prvič v karieri dobil priložnost po posebnem povabilu organizatorja.

 

 

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