Žiga Šeško nemočen na debiju med člani

Največji slovenski up v tenisu, 17-letni Hrastničan Žiga Šeško, se je ravno vrnil iz Wimbledona, kjer je slavil v konkurenci moških dvojic na mladinskem turnirju, vendar ob prvem nastopu v članski konkurenci spoznal, da še ni konkurenčen med člani.

V prvem krogu turnirja ATP 250 v Umagu ga je v dveh nizih, s 6:4 in 6:1, premagal štiri leta starejši Španec Daniel Merida Aguilar.

Šeško je januarja osvojil mladinski grand slam v Wimbledonu. Med člani je zatem igral v Davisovem pokalu, v katerem je Slovenija v Velenju izgubila proti Turčiji.

Šeško je dvoboj dobro začel. V prvem nizu je Španec v sedmi igri izkoristil edino priložnost za brejk in vodstvo s 4:3 ter prednost obdržal do konca. V drugem nizu pa je v Istri prišla do izraza kakovostna razlika. Šeško je dobil prvo igro na svoj servis, ostalih šest pa Merida Aguilar, 87. igralec sveta.

Letos je Šeško v kvalifikacijah turnirjev ATP debitiral na travi v Santa Ponsi na Majorki in se tam poslovil po prvi tekmi, v Umagu pa je v glavnem delu žreba prvič v karieri dobil priložnost po posebnem povabilu organizatorja.