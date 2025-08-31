Avstralec pokvaril nizozemsko veselico

Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagal na dirki formule 1 za veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu in se utrdil v skupnem vodstvu svetovnega prvenstva. Njegov zasledovalec in moštveni kolega, Britanec Landon Norris, je namreč zaradi okvare sedem krogov pred koncem odstopil in sedaj zaostaja za 34 točk.

Domači ljubljenec, štirikratni zaporedni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), je bil drugi in je v boju za prvenstvo na tretjem mestu, zaostaja pa 104 točke.

Presenetljivo tretji je bil Francoz Isack Hadjar (Racing Bulls) za svoje prve stopničke na dirkah SP. Voznik Mercedesa George Russell je končal na četrtem mestu.

V 65. od 72 krogov je na dirkališču obtičal bolid Norrisa, ekipa McLarna je bila dotlej na poti do ponovne dvojne zmage. Nato je dotlej drugouvrščeni Norris, ki se je z rokama držal za čelado, obsedel na travi, ker je imel okvaro na svojem dirkalniku. Pokadil se je dim in so ga morali odvleči, ko je bil na stezi ponovno varnostni avto.

Tekma se je končala katastrofalno tudi za voznika Ferrarija, ekipa je v konstruktorskem seštevku z 260 točkami za prepričljivo vodilnim McLarnom (584 točk). Monačan Charles Leclerc je bil po moštvenem kolegu, Britancu Lewisu Hamiltonu, v 53. krogu prisiljen odstopiti tudi na Nizozemskem. Leclerc je med prehitevanjem trčil v Mercedes Kimija Antonellija in se zaletel v zid.

Piastri, ki si je v soboto privozil svoj peti »pole position« v karieri, je prvi startni položaj dobro izkoristil in kljub temu, da je bil trikrat na dirkališču varnostni avto, vodil od začetka do konca. Zmagal je sedmič v sezoni in devetič v karieri.

»Žal mi je za Landa, to je neverjetno žalostno. Na to nimaš vpliva. Zelo sem vesel, da sem danes zmagal. Ampak do konca sezone je še dolga pot, naprej bom nadaljeval tako, kot sem doslej, osredotočal se bom na vsako dirko posebej,« je po nastopu za organizatorje tekme dejal Piastri, ki je naredil velik korak k svojemu prvemu naslovu svetovnega prvaka.

"Žal nismo imeli dovolj hitrosti, da bi sledili McLarnu. Kljub temu pa je stati tukaj na stopničkah fantastično in odličen rezultat za nas," je povedal branilec naslova Verstappen.

Sezona SP v formuli 1 se je sicer nadaljevala po skoraj enomesečnem poletnem premoru. Nazadnje so se dirkači v začetku avgusta zbrali v Budimpešti na Hungaroringu. Naslednja dirka bo v Monzi za veliko nagrado Italije že prihodnji teden, 7. septembra.