Azijske igre brez Rusije in Belorusije

Ruski in beloruski športniki ne bodo smeli tekmovati na azijskih igrah v Hangzhovu na Kitajskem, potem ko je Mednarodni olimpijski komite (Mok) sklenil, da načrt ni izvedljiv. Julija je olimpijski svet Azije (OCA) na svoji generalni skupščini izglasoval, da do 500 športnikov iz Rusije in Belorusije na igrah lahko tekmuje kot nevtralni.

»Koncept udeležbe športnikov z ruskimi in beloruskimi potnimi listi na azijskih igrah 2023 smo raziskali, kot smo razpravljali na olimpijskem vrhu decembra 2022, vendar ni bil izvedljiv zaradi tehničnih razlogov,« je navedbo Moka citiral novičarski portal insidethegames.

Julija je azijski olimpijski komite dovolil udeležbo do 500 športnikom iz Rusije in Belorusije na azijskih igrah. Mok se je nato strinjal, da bo preučil predlog in športnike iz obeh držav za udeležbo na nekaterih kvalifikacijskih dogodkih za olimpijske igre v Parizu 2024.

Vendar je tiskovni predstavnik azijskega olimpijskega sveta zdaj povedal, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, da ruskih in beloruskih športnikov na azijskih igrah ne bo in da je to odločitev Moka, ne pa azijskega olimpijskega komiteja.

Ruski in beloruski športniki letos niso smeli nastopiti niti na evropskih igrah.

O Parizu in Cortini ob ustreznem času

Azijske igre Hangzhou 2022 so bile prestavljene zaradi pandemije covida-19 in naj bi potekale od 23. t. m. do 8. oktobra.

Mok je Rusiji in Belorusiji sprva prepovedal udeležbo na mednarodnih športnih dogodkih, potem ko je Moskva napadla Ukrajino februarja 2022. Pred nekaj meseci pa je športnim zvezam priporočil, naj Rusom in Belorusom omogočijo vrnitev kot nevtralnim športnikom na posameznih tekmovanjih in pod strogimi pogoji.

To priporočilo pa ne zadeva njihove udeležbe na poletnih olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto in zimskih olimpijskih igrah Milano – Cortina leta 2026.

Odločitev o zadevi bomo sprejeli ob ustreznem času, so sporočili iz Moka.

Prejšnji mesec je Mok poslal vabila za Pariz 2024 svojim 203 članicam. Olimpijskega vabila pa niso prejele Gvatemala, ki je trenutno suspendirana, ter Rusija in Belorusija zaradi vojne v Ukrajini.