AZS podpira preložitev OI, a je za izvedbo letošnjega EP

Ljubljana – Predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Roman Dobnikar pravi, da slovenska atletika odločno podpira odločitev o preložitev olimpijskih iger v Tokiu na naslednje leto, »saj drugačna ne bi mogla biti«, hkrati pa je za to, da se izpelje letošnje evropsko prvenstvo v kraljici športov, ki naj bi bilo med 25. in 30. avgustom v Parizu.



»Med prvimi smo javno opozorili, da OI zaradi pandemije koronavirusa letos ne more biti, zato mogoče zveni nenavadno, da podpiramo letošnjo izvedbo EP, če bodo razmere to dopuščale. Pri tem sledimo tudi željam in potrebam atletinj in atletov. EP bi bilo lahko tudi septembra, logistično in organizacijsko je neprimerno manj zahtevno od OI, primerjav pravzaprav ne more biti. EP se odvija na prostem, lahko je tudi brez gledalcev, če bodo take zahteve, športniki pa si želijo, tako kot vsi drugi, čim prej nazaj v službe, na tekmovanja,« je ocenil Dobnikar.

Nekaj tekem bodo še odpovedali

Svetovna atletika je bila ena prvih mednarodnih športnih zvez, ki je morala odpovedati in na prihodnje leto preložiti veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo v dvorani, ki je bilo sredi marca predvideno v kitajskem Nanjingu. Ta teden je bilo na naslednje leto prestavljeno tudi prvo večje slovensko tekmovanje, majski maraton v Radencih.



»Nekaj atletskih tekem v Sloveniji smo že odpovedali ali preložili, nekaj jih bomo gotovo še. Vsekakor pa bomo poskusili pripraviti vsaj del tekmovanj naše mednarodne lige, ki je lani ponovno zaživela. Liga je terminsko prilagodljiva. A zdravje je na prvem mestu, ne izzivamo usode, zato smo že pred časom, ko je bilo še mogoče trenirati na štadionih, pozvali atletinje in atlete, da naj prilagodijo svojo vadbo tako, da ne bodo ogrožali sebe in drugih,« je pojasnil prvi mož AZS.



Štadioni in druge javne površine so zdaj zaprte. »Treningi v takih okoliščinah so eden največjih izzivov za vse. V atletiki so največja težava tehnične discipline, okrnjene pa so tudi druge. Vsekakor pa vsi poskušajo ostati čim bolje telesno pripravljeni za nov začetek. Doma sem v Komendi in pogosto vidim rekorderko na 400 m ovire Agato Zupin, ki teče v okolici, kjer ni ljudi. Vsekakor je to največji izziv, s katerim se je soočala katerakoli povojna generacija športnikov,« je prepričan Dobnikar.

Polovico pogodbenih zneskov so že izplačali

Zatrdil je tudi, da nemoteno teče finančna podpora športnikom: »AZS je sredi februarja podpisala pogodbe s 94 atleti in atletinjami v skupni vrednosti 540.000 evrov. Polovico vseh pogodbenih zneskov smo že izplačali. Za vrhunsko selekcijo in trenerje je na voljo 180.000 evrov, skupaj s pripravami ter za ostale selekcije pride 260.000 evrov, ostali denar je namenjen za zavarovanja, izvedbe tekem. Le 20 odstotkov denarja gre za delovanje zveze.«



V zadnjem času se je ukvarjal z bilancami AZS. »Pripravil sem revizijo poslovanja za lani. Imeli smo več kot milijon evrov proračuna in smo zato zavezani uradni reviziji. Ta je bila že opravljena in pozitivna. Imeli smo okrog 60.000 evrov dobička, ki smo jih že lani namenili za rezervo za letos in tako nekoliko lažje preživljamo ta čas. Zdaj bo najpomembnejše, kako bomo živeli v naslednjem obdobju. Že okrog novega leta, ko se je novi koronavirus začel širiti na Kitajskem, je bilo moč občutiti, da to ne bo le zdravstvena kriza. Zdaj je še bolj jasno, da bo leto eno največjih gospodarskih in finančnih kriz. Pri AZS smo že v začetku leta sklenili nekatere sponzorske pogodbe, nekaterih nam še ni uspelo, zdaj pa potekajo priprave različnih načrtov, kako naprej po rešitvi zdravstvene krize. Brez državne pomoči športu, kot je predviden za druge sektorje družbe, ne bo šlo,« je končal Roman Dobnikar.