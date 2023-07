Azzurri ostajajo nerešljiva uganka

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov zabeležila četrti poraz, drugega na tretjem predtekmovalnem turnirju na Filipinih. Po Poljakih so bili od nje boljši tudi svetovni in evropski prvaki Italijani, ki so zmagali z gladkih 3:0 (13, 22, 17).

Večjih posledic prepričljiv poraz ne bo imel, saj so si izbranci Gheorgheja Cretuja že pred tem zagotovili mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami lige in s tem nastop na zaključnem turnirju v Gdansku.

Slovenci proti Italijanom, s katerimi s izgubili zadnji dve medsebojni tekmi, in sicer v finalu evropskega prvenstva 2021 in v polfinalu svetovnega prvenstva leto pozneje, niso imeli večjih možnosti. Imeli so kar precej težav v napadu, tekmec je blestel v obrambnih nalogah na čelu z blokom. Prav tako pa evropski podprvaki niso izkoristili svojih priložnosti, ki bi lahko prinesle preobrat v igri, predvsem v zadnjem delu drugega niza.

Italijani so tako Slovence prehiteli na lestvici, ob treh porazih, dva so zabeležili na začetku tekmovanja, ko še niso bili v polni postavi, imajo osem zmag.

Slovenija, pri kateri se že močno kaže utrujenost, saj posebno dolge klopi nima, se bo v nedeljo v predmestju Manile od predtekmovanja lige poslovila na tekmi proti Nizozemski.