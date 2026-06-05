Babica iz Rusije pomaga Alexandru pregnati nočno moro

Danes na odprtem prvenstvu Francije moški polfinale s presenetljivo udeležbo. Novi češki teniški junak hvaležen Novaku Đokoviću.

Teniški svet je v objemu velikih tekmovalnih presenečenj. In tako so le zelo redki med strokovnjaki kot tudi lovci na denar v športnih stavah, ki bi si drznili pred začetkom drugega turnirja sezone za teniški grand slam napovedati, da tako v moški konkurenci kot tudi ženski tokrat v polfinalu ne bo prav nikogar, ki je doslej osvojil lovoriko na enem od štirih najbolj čislanih turnirjev. V današnjem moškem uvodnem polfinalnem dvoboju je med četverico le eden zares uveljavljen igralec – Alexander Zverev –, a 29-letnemu zvezdniku nemškega tenisa iz Hamburga se kot nočna mora pojavlja spoznanje o grand slamu ... Tako v nemškem prostoru kot ruski domovini njegovih staršev Aleksandra in Irine so ga napovedovali kot novega asa teniških igrišč, po svetu pa si zaradi vzvišenega obnašanja ter celo ...