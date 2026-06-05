  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Drugo

Babica iz Rusije pomaga Alexandru pregnati nočno moro

Danes na odprtem prvenstvu Francije moški polfinale s presenetljivo udeležbo. Novi češki teniški junak hvaležen Novaku Đokoviću.
Alexander Zverev je osvojil že 24 turnirjev iz serije ATP, a še niti enega za grand slam. FOTO: Julien De Rosa/AFP
Galerija
Alexander Zverev je osvojil že 24 turnirjev iz serije ATP, a še niti enega za grand slam. FOTO: Julien De Rosa/AFP
Siniša Uroševič
5. 6. 2026 | 05:00
4:57
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Teniški svet je v objemu velikih tekmovalnih presenečenj. In tako so le zelo redki med strokovnjaki kot tudi lovci na denar v športnih stavah, ki bi si drznili pred začetkom drugega turnirja sezone za teniški grand slam napovedati, da tako v moški konkurenci kot tudi ženski tokrat v polfinalu ne bo prav nikogar, ki je doslej osvojil lovoriko na enem od štirih najbolj čislanih turnirjev. V današnjem moškem uvodnem polfinalnem dvoboju je med četverico le eden zares uveljavljen igralec – Alexander Zverev –, a 29-letnemu zvezdniku nemškega tenisa iz Hamburga se kot nočna mora pojavlja spoznanje o grand slamu ... Tako v nemškem prostoru kot ruski domovini njegovih staršev Aleksandra in Irine so ga napovedovali kot novega asa teniških igrišč, po svetu pa si zaradi vzvišenega obnašanja ter celo ...

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Tenis

Ruska najstnica v boj s poljsko neznanko

Presenečenja na odprtem prvenstvu Francije v tenisu so se vrstila iz dneva v dan, presenetljivi sta tudi obe finalistki.
4. 6. 2026 | 22:17
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland-Garros

Cobolli razkril skrivnost uspeha: Pomagala mi je Nadalova prha

Flavio Cobolli je polfinalist OP Francije, po zmagi proti Felixu Auger-Aliassimu je priznal, da je zelo vraževeren. Za finale z rojakom Matteom Arnaldijem.
Peter Zalokar 3. 6. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland-Garros

Šok za Sabalenko, ki je padla v črno luknjo (VIDEO)

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova na Roland-Garrosu in petega grand slama v karieri.
3. 6. 2026 | 16:29
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ministrska ekipa

Franci Matoz bo šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše

Delova analitika izpostavljata finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen Janševe vlade.
Uroš Esih 3. 6. 2026 | 20:26
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Vredno branja

Prevoz po istrskih cestah bo zdaj največkrat nemogoč

Že na tako preozki cesti postavili semafor in cesto spremenili v izmenično enosmerno.
Boris Šuligoj 4. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Več sto milijonov vreden posel: Nvidia kupila podjetje Slovenca Jureta Leskovca

Jure Leskovec je s soustanoviteljema oblikoval podjetje Kumo AI, ki je ustvarilo izjemno natančne modele UI.
4. 6. 2026 | 11:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Izredna seja državnega zbora

Za četrto vlado Janeza Janše glasovalo 49 poslancev

DZ je danes z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo 16. slovenske vlade.
4. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Učni pristopi

Kateder na poti na smetišče zgodovine

Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Digitalno bojišče, kjer odločajo sekunde

Kibernetska odpornost v svetu, v katerem napadalci potrebujejo le nekaj minut za zlorabo ranljivosti, postaja komponenta poslovnega preživetja.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

tenisRoland GarrosAlexander ZverevJakub Menšik

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Učni pristopi

Kateder na poti na smetišče zgodovine

Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Jadranje

Krpani v valovih znova dvigujejo slovenska jadra

Pred slovensko reprezentanco pod vodstvom izjemnega Vasilija Žbogarja izziv v Švici, kjer bo lovila vizum za Brazilijo.
Petra Kovič 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Janševa republika

Ministrsko ekipo 16. slovenske vlade podprlo 49 poslank in poslancev. Sinoči že prva seja.
Marko Kočevar 5. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Jadranje

Krpani v valovih znova dvigujejo slovenska jadra

Pred slovensko reprezentanco pod vodstvom izjemnega Vasilija Žbogarja izziv v Švici, kjer bo lovila vizum za Brazilijo.
Petra Kovič 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Janševa republika

Ministrsko ekipo 16. slovenske vlade podprlo 49 poslank in poslancev. Sinoči že prva seja.
Marko Kočevar 5. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Kako poenostaviti polnjenje električnega vozila v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
FRANCOSKI ŠARM

Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko storimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo