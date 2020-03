Bach ne bo prilival olja na ogenj

Lozana - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je po koncu dvodnevnega zasedanja izvršnega odbora MOK dejal, da prestavitev ali odpoved letošnjih olimpijskih iger v Tokiu nista bila na dnevnem redu.



Igre v japonski prestolnici med 23. julijem in 9. avgustom lahko sicer ogrozi novi koronavirus. »Nobena izmed besed odpoved ali prestavitev ni bila omenjena na seji IO,« je na novinarski konferenci zatrdil Bach in dodal: »Ne bom dolival olja na ogenj ugibanjem. Naše stališče je zelo jasno, zavezani smo uspešni izvedbi OI v Tokiu.«



Zaradi širitve novega koronavirusa je po svetu prišlo že do številnih odpovedi ali prestavitve športnih dogodkov. Prisotnost virusa je potrjena že v več kot 60 državah, okuženih je več kot 90.000 ljudi in več kot 3100 ljudi jih je umrlo. Na Japonskem je obolelih vsaj 230 ljudi, pet pa naj bi jih umrlo.

Za kvalifikacije ustrezne rešitve

Bach je dejal, da so že pred časom ustanovili posebno delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki MOK, organizatorjev OI 2020, mestnih oblasti v Tokiu, japonske vlade in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Obenem pa je priznal, da je virus že vplival na kvalifikacijska tekmovanja za OI. Zatrdil je, da so že pred časom začeli iskati nadomestna prizorišča ali termine. V primeru, da posamezniki ali ekipe vseeno ne bodo mogli nastopiti v kvalifikacijah, bodo z mednarodnimi panožnimi zvezami poiskali ustrezne rešitve.