Bach: Za preložitev Tokia milijardo evrov visoka finančna rezerva

»Stotine milijonov dolarjev stroškov odloga«

Japonski premier Shinzo Abe (desno) in Thomas Bach (drugi z desne) imata polne roke dela z usodo Tokia 2020. FOTO: AFP

Vodilni mož mednarodne olimpijske družine Thomas Bach je danes dodatne stroške, ki jih bo imel Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi preložitve poletnih olimpijskih iger v Tokiu, označil na več 100 milijonov evrov.»Že vemo, da bomo morali odšteti stotine milijonov dolarjev stroškov odloga,« je dejal Bach, ki je trenutno na sedežu Moka v Lozani. »Zato moramo preučiti in vnovič preveriti vse naše dejavnosti, ki jih izvajamo za izvedbo iger,« je dodal. »Mok bo nadaljeval z izvajanjem operativnega in finančnega dela nalog v okviru dejavnosti, povezanimi z odloženimi igrami v skladu s pogodbo za izpeljavo OI 2020, sklenjeno z našimi japonskimi partnerji,« je poudaril Bach.Mok je prav z namenom kritja stroškov v primeru morebitne preložitve OI ustvaril finančno rezervo v višini približno ene milijarde dolarjev. OI, ki jih letos zaradi pandemije novega koronavirusa ne bodo izpeljali, bodo v skladu z novim načrtom skušali izpeljati v Tokiu naslednje leto. Seveda pod pogojem, da bo do takrat pandemija pod nadzorom. Sicer OI ne bodo še enkrat prelagali.O tem, da bi bile lahko OI odpovedane, če se pandemija ne bo umirila, je že v torek govoril predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020v pogovoru za japonski dnevnik Nikkan Sports. Da gre tudi za stališče japonske vlade, je danes potrdil japonski premier