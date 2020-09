FOTO:Bach: Za Slovenijo je zgodovinski konec tedna

Mladim kajakašem je podelil spominske značke z olimpijskimi krogi. FOTO: Uroš Hočevar

Prvi mož MOK Thomas Bach v Tacnu ni skrival navdušenja.

Tudi sam je bil vrhunski športnik, zato ceni napore mladih upov.

Janez Janša mu je zagotovil večje financiranje slovenskega športa.

Vrhunskim slovenskim špotnikom je zagotovil, da prihodnje leto olimpijske igre v Tokiu bodo. FOTO: Uroš Hočevar

Ljubljana – Ko so, predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), popoldne pripeljali v kajakaški center v Tacnu, so se mu zaiskrile oči. Od daleč se je videlo, da ima kot nekdanji vrhunski sabljač (z nemško reprezentanco se je leta 1976 na OI v Montrealu veselil celo ekipne zlate kolajne v floretu) zares rad šport.Najprej se je Bach ustavil pri najmlajših kajakaših, z njimi izmenjal več besed, jih med drugim vprašal, ali si želijo kdaj tekmovati na OI, zatem pa jim je – za spodbudo za nadaljnje treninge – podaril značke z olimpijskimi krogi. Nato je ob tekmovalni progi dolgo občudoval, kako so vadili na Savi novopečeni evropski prvak, podprvakin drugi naši izvrstni krotilci in krotilke divjih voda, ki so se komaj dobro vrnili z uspešnega evropskega prvenstva v Pragi.Zatem se je preselil v šotor, kjer so ga že čakali drugi slovenski kandidati za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. Na druženje v Tacen se je pripeljalo 43 športnikov (iz 14 panog), po besedah, prvega moža Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), je za zdaj v igri za odhod na spektakel v japonski prestolnici prihodnje leto še vedno kar 116 naših kandidatov.»Čudovito se je srečati z vami na ta poseben dan. Vem, da ste vajeni uspešnih koncev tedna, toda minuli je bil vsekakor zgodovinski, saj ste bili izjemno uspešni tako na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah kot na kolesarski dirki po Franciji,« je navzoče nagovoril Bach in v isti sapi pristavil, da je Slovenija majhna dežela, a v športnem pogledu prava velikanka.Nato se je opravičil športnikom, ker jih moti na ponedeljkovo popoldne, ko bi verjetno raje počeli kaj drugega. »Upam, da boste vsaj kaj dobrega pojedli, čeprav vidim, da pripravljene jedi niso ravno najbolj primerne za športnike,« se je pošalil 66-letni Nemec in pozval prisotne, da ga presenetijo z vprašanji. Na prvo ni bilo treba dolgo čakati. »Ali že imate letalsko karto za Tokio 2021?«Bach je takoj vedel, kam pes taco moli, da se je vprašanje v resnici nanašalo na to, ali olimpijske igre zaradi pandemije covida-19 prihodnje leto sploh bodo. »Lahko smo optimistični, za to imamo dovolj razlogov. V zadnjih tednih smo se prepričali, da je mogoče tudi v teh časih izpeljati velike športne prireditve. Pri tem nimam v mislih le kolesarske dirke po Franciji, temveč tudi zaključni turnir lige prvakov v nogometu, odprto prvenstvo ZDA v tenisu, golfu ...« je pojasnil in pripomnil, da so v nekoliko bolj zapletenem položaju kontaktni športi, kot so boks, judo, karate, rokoborba in tekvondo.A pristojni že razmišljajo o ustreznih rešitvah in pripravljajo različne scenarije, da bo med 23. julijem in 8. avgustom 2021 v Tokiu vse tako, kot mora biti. »Sodelujemo s strokovnjaki iz zdravstva in znanosti, ki so nam zagotovili, da bomo imeli na začetku prihodnjega leta dovolj cepiv(a), učinkovita testiranja s hitrimi rezultati ... Skratka pripravili bomo olimpijske igre, ki bodo varne za vse udeležence, najbolj pa seveda za vas, športnike,« je zatrdil Bach in navzočim kandidatom za nastop v Tokiu položil na srce, naj si ne belijo glave s tem, ali olimpijske igre bodo ali ne, ampak naj še naprej vadijo, da bodo pripravljeni, ko se bo začelo zares. Zbrane je razveselil še z novico, da mu je slovenski premiermed srečanjem zagotovil povečanje financiranja športa ...