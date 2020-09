Bagnaia napredoval v tovarniško moštvo Ducatija

Bologna – Italijanski motociklist Francesco Bagnaia, drugi na letošnji dirki za veliko nagrado San Marina v elitnem razredu motogp, bo v prihodnji sezoni tekmoval za tovarniško moštvo Ducatija. V njem se bo pridružil Avstralcu Jacku Millerju, ki je podpisal pogodbo že konec maja.



Bagnaia, tako kot Miller, v tej sezoni dirka za podružnično ekipo Ducatija, Pramac Racing, oba pa bosta v prihodnji sezoni nastopala za tovarniško moštvo, od katerega se poslavljata Italijana Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci. Za Pramac bosta v prihodnji sezoni dirkala Španec Jorge Martin, ki se bo iz razreda moto2 preselil v kraljevski razred motociklizma, in Francoz Johann Zarco, ki v letošnji sezoni tekmuje za moštvo Avintia Ducati.



Naslednja dirka razreda motogp bo na sporedu 11. oktobra v Le Mansu. Do konca sezone je ostalo še šest preizkušenj.