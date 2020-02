Bankirke le do osvojenega niza

Maribor



Najučinkovitejša Grubbs

Tessa Ann Grubbs je za bankirke zbrala največ točk. FOTO: Nova KBM Branik

- Odbojkarice Nove KBM Branika so v 6. krogu lige prvakinj doma izgubile proti italijanski ekipi Savino Del Bene iz Scandicci z 1:3 (23, -20, -20, -14). Mariborčanke so tako v skupini B obstale na zadnjem mestu brez osvojene točke, tako Italijanke kot VakifBank iz Istanbula ter Lokomotiv iz Kaliningrada so bili precej premočni tekmeci za slovenske prvakinje. A so te tokrat ob svoji najboljši igri v sezoni elitnega tekmovanja prišle vsaj do prvega osvojenega niza.V prvem nizu so Mariborčanke držale korak s tekmicami do 3:3, nato pa so Italijanke dosegle pet točk zapovrstjo in pobegnile na 8:3. Ko je pri 18:13 za Scandicci že kazalo na lahko zmago Italijank v prvem nizu, pa so Štajerke silovito odgovorile.Z nizom točk so ne le izničile prednost Italijank, temveč prišle v vodstvo z 19:18. Tudi zatem so se dobro nadaljevale in povedle z 22:19, po novem bloku pa s 23:19. Šele po četrti zaključni žogi pa so dobile svoj sploh prvi niz v tem tekmovanju.Dobro igro so domačinke prenesle tudi v uvod drugega niza, ko so hitro povedle s 4:1. Čeprav so gostje takoj izničile zaostanek, so gostiteljice vodile še pri 6:4 oziroma 6:5, potem pa se je tehtnica nagnila na italijansko stran. Po treh zaporednih točkah so tekmice povedle s 15:9, za razliko od prvega niza pa tega niso več izpustile iz rok.Tretji niz so bolje začele Italijanke, povedle s 3:0 in 6:2, podobno prednost pa so držale tudi v nadaljevanju, ko so vodile že z 11:6. Toda borbene domačinke so se znova pobrale in izid poravnale na 11. Po izenačeni igri v nadaljevanju pa so se gostje odlepile pri 21:17 ter niz končale pri 25:20.V četrtem nizu so si Italijanke prvo resnejšo prednost priigrale pri 8:4, to pa nato še nadgradile na 12:6. Ko so povedle z 21:12, je bila tekma dokončno odločena.Pri domačih sta bili s 17 oziroma 16 točkami najboljšiin, pri gostjah pa z 18 oziroma 17 točkamiin